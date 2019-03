Zaaloverzicht: Set-Up'65 blijft maar winnen in kampioensgroep, zege Borhave en DSVD

Het is een bomvolle sportavond. Hieronder houden we je de hele avond op de hoogte van het laatste Overijsselse sportnieuws. Blijf het bericht vernieuwen.

Vierde zege Set-Up'65

De volleybalsters van Set-Up'65 wonnen vanavond ook de vierde wedstrijd in de kampioensgroep. In de eigen Schalm in Ootmarsum werd FAST met 3-1 verslagen. Set-Up is door de zege in ieder geval voor een paar uur koploper en zette opnieuw een goede stap richting de finale. Daarin strijden de nummers één en twee om de landstitel.

Borhave en DSVD beginnen met zege

De handbalsters van Borhave en DSVD begonnen de degradatiegroep vanavond met een belangrijke zege. Bij Foreholte werd met 35-34 gewonnen door Borhave. Door de vier bonuspunten die de Bornse ploeg kreeg is het gat met Foreholte, de nummer laatst nu direct vijf punten. DSVD won in eigen huis van SEW. De Deurningse dames kregen drie bonuspunten en staan nu op vijf in totaal. De hekkensluiter na een volledige competitie degradeert, de nummer voorlaatst speelt promotie-/degradatiewedstrijden.

DSVD juicht na een treffer (foto: Sportfoto-Oost)

Ravijn wint bij De Ham

De waterpoloheren van Het Ravijn boekten een zege op bezoek bij De Ham. Het duel dat lang redelijk gelijk op ging eindigde na een 13-13 tussenstand in 13-17. In de stand komt de ploeg uit Nijverdal nu op 23 punten uit 17 wedstrijden en is daarmee zevende.