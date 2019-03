PEC Zwolle en AZ benutten de kansen niet en spelen doelpuntloos gelijk

PEC Zwolle en AZ hebben vanmiddag allebei een punt overgehouden aan hun onderlinge duel in Zwolle. De eerste helft was voor PEC, de tweede voor AZ en beide ploegen kregen genoeg kansen, maar gescoord werd er niet.

De eerste tien minuten waren voor PEC. Het was dreigend, maar uitgespeelde kansen kreeg het niet. Na een kwartier was die kans er wel. Namli zag zijn schot in de korte hoek gestopt worden door doelman Bizot. Kort daarna kreeg Thy de bal niet goed onder controle om op doel te kunnen schieten. Na een kwart wedstrijd probeerde ook Paal (en in de rebound Elbers) het, maar ook zij vonden Bizot op hun pad.

Eerste kansjes AZ

Acht minuten voor rust kwam het eerste gevaar van AZ van Koopmeiners, maar zijn vrije trap eindigde in de muur en ook de rebound ging niet op doel. Even later was Ouwejan na een fraaie actie ook dicht bij de openingstreffer, maar Van der Hart bracht redding. Het bleef bij 0-0 in de eerste helft.

AZ beter uit kleedkamer

Na rust kwam AZ beter in de wedstrijd. En het eerste schot kwam van Seuntjens. Aan de andere kant bracht Bizot maar weer eens redding. Dit keer op een inzet van Elbers. Idrissi was het dichtst bij de openingstreffer, Van der Hart tikte zijn schot net over. Stengs schoot kort daarna zelf over en weer een paar minuten daarna, geheel vrijstaand, op Van der Hart. Die doelman bracht daarna fraai redding op een schot van Maher.

Kansen slotfase

Een kwartier voor het einde was de Alkmaarse storm even gaan liggen en schoot Van Duinen namens Zwolle maar net naast. Aan de andere kant was Van der Hart belangrijk bij een schot van Til en zag hij even later een vrije trap van Maher naast gaan. Het doelpunt kwam er niet in het natte Zwolle.

PEC Zwolle - AZ 0-0

Arbiter: Makkelie

Geel: geen

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Lam, Paal; Clement, Namli, Hamer; Elbers (Van Crooij/67), Thy (Flemming/73), Van Duinen (Leemans/88).

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Idrissi.

