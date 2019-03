PvdA'er Annemieke Wissink grijpt naast titel Groenste Politicus van 2018

PvdA-Statenlid van Overijssel Annemieke Wissink is niet de Groenste Politicus van 2018 geworden. In het radioprogramma Vroege Vogels van NPO Radio 1 werd vanochtend de winnaar bekend gemaakt: Adnan Tekin, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland en lijsttrekker PvdA Noord-Holland.

Op Twitter zijn al een hele hoop felicitaties over en weer gegaan en de PvdA is trots dat het iemand van de eigen partij heeft gewonnen, is te lezen in verschillende tweets.

Wissink was één van de drie finalisten omdat zij een hoop publieksstemmen wist binnen te halen in de afgelopen maanden. Vanochtend was het de beurt aan de vakjury om te oordelen en daarbij moest Wissink het afleggen tegen Tekin.

Initiatief

Wissink nam het initiatief voor een provinciaal reddingsplan voor bijen en insecten. Ook zette ze zich in voor behoud van het karakteristieke Overijsselse landschap met zijn houtwallen en hagen. Samen met de ChristenUnie lanceerde ze daarnaast een plan om traditionele schaapskuddes in Overijssel te redden, toen die financieel aan de afgrond stonden. Voor de Statenverkiezingen in maart is Wissink lijsttrekker.

De verkiezing is voor de elfde keer georganiseerd door Natuurmonumenten. Dit jaar was het echter een speciale editie wegens de naderende provinciale verkiezingen konden alleen provinciale politici meedingen naar de prijs.