Tien man Heracles zien Emmen kort voor het einde gelijk maken

Al na drie minuten was Jansen dichtbij namens Emmen, maar hij zag doelman Blaswich redden. Het was de thuisploeg die dreigend bleef, maar Heracles hield redelijk simpel stand. Bij de eerste de beste kans was het voor de Almeloërs raak. Rossmann kopte na een hoekschop richting doel en Dalmau verlengde de bal het net in.

Emmen zoekt gelijkmaker

Het spelbeeld veranderde niet door de treffer. Emmen bleef op zoek naar een treffer en Lukic kon bijna de gelijkmaker binnenkoppen uit een vrije trap. Arias kreeg de beste kans, maar kopte geheeld vrijstaand in de handen van Blaswich. Cavlan schoot kort daarna maar net naast. In de laatste minuut van de eerste helft moest Heracles met tien man verder. Breukers kreeg in korte tijd twee keer geel en moest inrukken.

Heracles komt goed weg

Direct na rust was Cavlan dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot in het zijnet. Na een klein uur had De Leeuw de 1-1 móeten maken. De aanvaller zag Blaswich de bal net voor de lijn stoppen. Ruim een kwartier voor het einde begon het hard te sneeuwen in Emmen en werd er verder gespeeld met een oranje bal.

Toch de gelijkmaker

Het was Emmen dat dreigend bleef en Heracles zette er, mede door verdedigend wisselen van Wormuth, niets tegenover. Vijf minuten voor het einde werd het dan ook gelijk. Invaller Braken kopte de bal in de bovenhoek: 1-1. Kort daarna bracht Blaswich redding op een schot van Jansen. Beide ploegen gingen in de slotfase nog op zoek naar de zege, maar die kwam er voor beiden niet. Emmen was nog dichtbij doordat Van Hintum op de eigen paal kopte, maar het bleef bij 1-1.

FC Emmen - Heracles Almelo 1-1

0-1 Dalmau (17)

1-1 Braken (85)

Arbiter: S. Mulder

Geel: Merkel, Jansen, Lukic

Rood: Breukers (45/2x geel)

FC Emmen: Scherpen; Bijl, Veendorp (Bannink/76), Lukic (Braken/64), Bakker, Cavlan; De Leeuw, Ben Moussa (Slagveer/83), Chacon, Jansen; Arias.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Osman, Van Nieff (Droste/46), Merkel; Kuwas (Van Hintum/64), Dalmau, Peterson.

