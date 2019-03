Van Hijum: 'Grote Kolksluis in Zwartsluis moet rijksmonument worden'

Eddy van Hijum, lijsttrekker van CDA Overijssel, was zaterdag in Zwartsluis en heeft daar met Greet Generaal en Harm Bonsink, de initiatiefnemers van de handtekeningenactie tot behoud van een werkende Grote Kolksluis in Zwartsluis, gesproken.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft van Hijum contact opgenomen met zijn partijgenoot in de Tweede Kamer Maurits von Martels. Hem is gevraagd om de kwestie, samen met andere partijen, bij de minister van Verkeer en Waterstaat onder de aandacht te brengen.

Grote Kolksluis

In het watersportdorp in de Kop van Overijssel leven zorgen over het voornemen van Rijkswaterstaat om de sluis af te sluiten nu de nieuwe Meppelerdiepsluis voltooid is. De Grote Kolksluis is in 2007 gerenoveerd naar aanleiding van het amendement Van Hijum.

Van Hijum: ”Het permanent afsluiten van de Grote Kolksluis gaat ten koste van de veiligheid van de recreatievaart, van evenementen zoals Zwartsluis onder Zeil, de Nationale Sleepbootdagen en van de middenstand, horeca en museum in Zwartsluis."