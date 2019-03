Van der Hart: ''Dan is het thuis toch wat lekkerder naar Teletekst kijken''

Man of the Match Mickey van der Hart (Foto: Pro Shots)

PEC Zwolle scoorde niet tegen AZ, maar incasseerde ook geen tegentreffer. En dat was met name te danken aan doelman Mickey van der Hart, die na afloop dan ook werd uitgeroepen tot 'Man of the Match'.

"Mijn beste redding was de allerlaatste. Svensson zette voor en Til wil 'm binnen tikken. Dat vond ik persoonlijk de beste redding. Je weet dat die bal voorkomt en dan moet je erbij zitten. Het was een goed moment", legt Van der Hart uit na afloop.



Tevreden

PEC Zwolle was voor de rust de bovenliggende ploeg. "We speelden de eerste helft heel goed. Dan is het een goed teken dat ik het koud en rustig heb, want dat betekent dat wij het goed doen", grapt Van der Hart. "AZ is een goede ploeg, maar ze hadden het heel lastig tegen ons. Persoonlijk is het sowieso lekker om de nul te houden, maar er had wel wat meer ingezeten. Al ben ik tevreden met een punt."



Teletekst

Door de puntendeling met AZ klimt PEC Zwolle naar de dertiende plek, al kan dat vandaag nog veranderen. "Het is lekker dat je nu op doelsaldo over Excelsior en misschien Fortuna Sittard klimt. Dan is het thuis toch wat lekkerder naar Teletekst kijken, dan wanneer je vijftiende staat", aldus Van der Hart.