Zwolse Single Moms vragen aandacht van Mark Rutte

Mark Rutte op bezoek in Zwolle (Foto: RTV Oost/ Mark Bakker)

Zwolse Single Moms in gesprek met Mark Rutte (Foto: Mark Bakker)

De Zwolse Single Moms hebben bij premier Rutte hun zorgen geuit over de situatie van alleenstaande moeders. Dat deden ze zondagmiddag tijdens het bezoek dat de minister-president bracht aan Zwolle.

Het bezoek werd georganiseerd door de VVD fracties van de gemeente Zwolle en die van Provinciale Staten. Het was een gelegenheid voor inwoners van Overijssel om met de minister-president in gesprek te gaan en tevens de aftrap van de VVD campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Bijstandsuitkering

Volgens de Zwolse Single Moms zijn er in Zwolle zo'n drieduizend alleenstaande moeders die geen werk hebben. Door hun situatie waarbij ze voor de kinderen moeten zorgen is het voor deze moeders moeilijk of zelfs onmogelijk om te werken. Ze moeten daarom rondkomen van een bijstandsuitkering en dat valt voor veel moeders erg zwaar. Er moeten daarom betere regels komen waardoor deze moeders toch kunnen gaan werken.

Aandacht

Wanneer het om bijstandsuitkeringen gaat zijn gemeenten daar verantwoordelijk voor. De stad Zwolle zou volgens de Zwolse Single Moms geen goed beleid hebben voor alleenstaande moeders. Andere gemeenten en steden hebben dat wel. Daarom probeerden ze via Mark Rutte om daar verandering in te krijgen. De minister-president zei dat hij deze lokale situatie niet kent maar dat hij zich graag laat informeren. Hij kreeg van deze moeders een bosje bloemen en een boek met verhalen over alleenstaande moeders die van een bijstandsuitkering moeten leven.

Regen

Het bezoek aan Zwolle verliep rustig. Door de regen was het in de stad minder druk dan op een gemiddelde zondagmiddag. De wandeling begon op het Rodetorenplein en ging via de Melkmarkt naar de Nieuwe Markt. Daar werd bij een brasserie wat gedronken door het gezelschap.

Geel hesje

Een man die een geel hesje aan trok tijdens het bezoek liep over de Melkmarkt vlakbij de minister-president. Hij riep meerdere keren luidkeels "Rutte rot op". Mark Rutte liet hem zijn gang en zei het mooi te vinden dat mensen hun zorgen uiten over dingen die in hun ogen niet goed gaan. Waarom deze demonstrant deze leus riep vertelde hij niet. Er waren meer mensen die een geel hesje aan wilden trekken om te demonstreren. Maar ze deden dit toch niet.

Vaasjes

Mark Rutte had ook vaasjes meegenomen. Hij overhandigde één aan de eigenaresse van een kledingzaak aan de Grote Markt en één aan de brasserie waar nog wat werd gedronken. Deze vaasjes zijn een waardering voor de inzet van de ondernemers.