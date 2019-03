Handbalsters Dalfsen beginnen met overtuigende zege aan play-offs

Gezien de eindstand in de reguliere competitie was de Limburgse ploeg de favoriet. Het eindigde als derde, waar Dalfsen zesde werd. Het was een gelijkopgaande eerste helft in Raalte, maar kort voor rust sloeg Dalfsen een gat van vijf punten: 16-11. In de tweede helft liep het uit naar een verschil van twaalf punten: 29-17. Uiteindelijk was het verschil dus dertien punten die voorsprong verdedigt het volgende week in de uitwedstrijd. De exacte datum is nog niet bekend.

Programma

Gisteravond won VZV de andere wedstrijd in de eerste ronde bij V&L. De twee winnaars van de eerste ronde plaatsen zich voor de halve finales, waarvoor VOC Amsterdam en Quintus al geplaatst zijn. Zij eindigden de reguliere competitie respectievelijk als nummer één en twee.