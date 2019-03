Rechter buigt zich over 'Kwartetmoord': de feiten op een rij

door Jan Colijn en Tom Meerbeek



November 2018, Enschede is het toneel van een van de schokkendste misdrijven in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Vanwege de impact van de moorden wordt het 'rechercheteam Litouwen' uitgebreid tot ongeveer 100 politiemensen: het is daarmee - na de vuurwerkramp - het grootste politieteam in de naoorlogse geschiedenis.

Nadat omwonenden alarm slaan, arriveren agenten op de moordplek. Op de achterdeur van de growshop zit een metalen plaat geschroefd met de tekst ‘Warning, genius at work’. Een kwinkslag van eigenaar Tuan, altijd in voor een geintje.

De achteringang van de growshop. Eigenaar Tuan was altijd te vinden voor een geintje (Foto: RTV Oost)

Bloedrood

De agenten zien in het kantoortje annex keukentje eigenaar Tuan liggen, op zijn rug op de houten vloer, badend in het bloed. Tegen de contrasterende appeltjesgroene wand, vlakbij de wijd openstaande deur. Tuan heeft nog een ultieme poging gedaan aan zijn belagers te ontsnappen.



In dezelfde ruimte ligt Artur Sargsyan, de vorige eigenaar van de growshop. Hij ligt voorover op zijn buik, eveneens bij een geopende deur. Ook om hem heen is de vloer bloedrood gekleurd. De mannen zijn van dichtbij doodgeschoten. Ze lijken het slachtoffer van een koelbloedige liquidatie. Zo zijn ze onder meer in hun hoofd geraakt.

Hokjes

De rechercheurs gaan er op dat moment nog vanuit dat het om een tweevoudige moord gaat. Pas later worden de andere twee slachtoffers ontdekt: Maijkel Akfidan, eigenaar van Mexicaans restaurant Caballeros in Hengelo, en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem. Hij was er om zakken mest af te leveren bij de growshop.

Dat deze twee slachtoffers pas enige tijd later werden ontdekt, komt vooral doordat het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat – waarin voorheen een cafetaria en café waren gehuisvest – is opgedeeld in meerdere kleine kamertjes.

Overmeesterd

Al enkele uren na de fatale schietpartij wordt een eerste verdachte aangehouden, een Enschedeër. Tegenover RTV Oost vertelt hij hoe hij bij Dordrecht door een ware politiemacht, voorzien van automatische wapens, wordt overmeesterd. Justitie had hem in het vizier gekregen omdat hij achter het stuur zat van een busje, dat kort na de moord bij de growshop was gesignaleerd. Minutieus onderzoek wijst uit dat hij niets met de viervoudige executie te maken heeft, waarop hij weer op vrije voeten wordt gesteld.

Hoofdverdachten

Een kleine twee weken na de viervoudige moord worden kort na elkaar drie nieuwe verdachten aangehouden, allen van Servische komaf. Het gaat een een vader en zijn twee zoons. De vader heeft een appartement in Hengelo. Voordat hij naar Nederland kwam, diende hij bij een speciale eenheid van de Servische politie. Zijn oudste zoon komt ook uit Hengelo. Hij zou hebben gediend in het Franse vreemdelingenlegioen.

Beide mannen kwamen al eens in aanraking met de politie vanwege hennepteelt. Ze ontkennen betrokkenheid bij de viervoudige moord en afpersing in Hengelo. De tweede zoon komt uit Nijverdal. Hij werkte aan een carrière als rap-artiest.

Bewijs

De vader en zoons zijn gezien bij de moordlocatie. Ook staan ze op camerabeelden. Maar ze komen bij het rechercheteam Litouwen vooral in beeld omdat ze een week voor de 'Kwartetmoord' betrokken waren bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar. Daarbij is geschoten.

Toen bleek dat de kogels die hier werden aangetroffen, matchten met die van de viervoudige moord ging bij het rechercheteam Litouwen alle alarmbellen rinkelen. Volgens bronnen rond het onderzoek waren bij de afpersing van de autohandelaar de vader en zijn oudste zoon betrokken. De auto waarin ze reden, een donkergrijze Opel Meriva, is compleet met nummerbord gefilmd door beveiligingscamera's van omliggende bedrijven.

In deze garage werd een Hengelose autohandelaar afgeperst (Foto: RTV Oost - Tom Meerbeek) In deze garage werd de Hengelose autohandelaar afgeperst.

Motief

Het mogelijke motief voor de viervoudige moord ligt mogelijk in de levering van verkeerde hennepstekken door één of meer van de slachtoffers aan de verdachten. Die zouden daardoor tienduizenden euro's zijn misgelopen. Kwaad over de 'foute' hennepstekken togen de vader en zijn twee zoons naar de growshop. Om geen getuigen achter te laten, werden uiteindelijk alle vier aanwezigen geliquideerd.

Rechtszaak

De hoofdverdachten komen dinsdagochtend voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Naast deze drie Twentse verdachten, zijn er ook nog drie Brabantse mede-verdachten die zich tegenover de rechter moeten verantwoorden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het verhandelen van de moordwapens. Een Bredase vrouw zou bemiddeld hebben en een vader en zoon uit Sint Willebrord worden verdacht van de handel in wapens. Alle verdachten zitten nog vast.

De rechtbank heeft voor de zitting extra parketpolitie ingezet, om de vele verdachten te begeleiden. Voor nabestaanden is er ruimte in de rechtszaal en op de tribune. Voor overige belangstellenden wordt een videoverbinding gemaakt naar een andere zaal.