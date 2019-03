Lisa uit Almelo vraagt met betoog bij Tweede Kamer aandacht voor lyme

Bij de opsporing van de ziekte, die door teken wordt verspreid, is in Nederland een bloedtest leidend. Maar dat is volgens actievoerder Lisa niet zoals het zou moeten. "We moeten kijken naar het klinische beeld, niet alleen naar de bloedtest. We hebben geen waterdichte testen in Nederland."

Volgens Lisa, die zelf ook lyme heeft, zou Nederland betreft het opsporen van de ziekte meer naar Duitsland moeten kijken. "Daar kijken ze bij onderzoeken anders naar afvalstoffen en dergelijken. In Nederland moeten we kijken hoe er een goede test kan komen en moet er zorg op maat komen voor patiënten."

Lisa de Vries vanuit Den Haag waar ze met lotgenoten aandacht voor Lyme vraagt

Reacties Den Haag

De actievoerders hebben vandaag hun betoog kunnen doen in de Hofstad. Dat werd naar eigen zeggen positief ontvangen, maar toch is Lisa niet helemaal tevreden. "Het onderzoek dat komt gaat nog jaren duren. Op korte termijn gaat er dus niets veranderen. Het is belangrijk om dat duidelijke te maken."

2500 mensen houden klachten

Ieder jaar worden ongeveer een miljoen mensen door een teek gebeten. Van hen krijgt 2 tot 3 procent krijgt ook de ziekte van Lyme. 1000 tot 2500 mensen houden langdurig klachten.