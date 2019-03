Overijssel verwelkomde ook in 2018 meer toeristen

Het afgelopen jaar verbleven er weer meer toeristen in hotels, op campings en andere toeristische overnachtingsplekken in Overijssel dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal ging het om ruim twee miljoen gasten, zeven procent meer dan in 2017.

Overijssel staat op plek drie als het gaat om het groeiend aantal toeristen. Groningen staat op de eerste plek, gevolgd door Zeeland.

Buitenlandse gasten

Bijna 500.000 buitenlandse gasten kwamen naar Overijssel. Dat is elf procent meer dan in 2017. Landelijk gezien neemt het aantal buitenlandse gasten ook steeds verder toe.

Ondanks de toename kwam het overgrote deel van de toeristen in Overijssel uit eigen land. In totaal reisden ongeveer 1,9 miljoen gasten af naar onze provincie voor een overnachting, zes procent meer dan in 2017.

Het grootste deel van de gasten overnachtte in een pension, hotel, motel, jeugdaccommodatie of bed&breakfast.

Camping

Vooral de campings in Overijssel verwelkomden veel meer buitenlandse gasten dan in 2017. Bijna veertigduizend buitenlandse gasten stonden vorig jaar minimaal één nacht op een camping, dat is 23 procent meer dan het jaar ervoor.

Groepsaccommodaties merkten daarentegen weinig van het toenemend aantal buitenlandse gasten. Er verbleven vorig jaar zelfs minder buitenlanders dan het jaar ervoor. In totaal gaat het om zevenduizend gasten, ruim 50 procent minder dan in 2017. Sowieso overnachten het minst aantal toeristen in Overijssel in een groepsaccommodatie.

Landelijk gezien kwamen er vorig jaar weer meer toeristen naar ons land dan het jaar ervoor. In totaal ging het om 44 miljoen gasten, 5 procent meer dan in 2017.