Parkeren bij Overijsselse ziekenhuizen steeds duurder

Parkeren bij Overijsselse ziekenhuizen is het afgelopen jaar duurder geworden. Uit onderzoek blijkt dat de kosten bij het Deventer Ziekenhuis en de ZGT in Hengelo zijn gestegen. Opvallend is dat bij MST in Enschede de parkeerkosten met 20 cent per uur zijn verlaagd. Desondanks staat het ziekenhuis landelijk op de vierde plek van duurste parkeerlocaties bij ziekenhuizen.

Besparingsplatform Kortingscode.nl deed eind 2017 en begin 2019 onderzoek naar de parkeerkosten bij negentig ziekenhuizen.

De duurste parkeerlocaties bij ziekenhuizen zijn in Amsterdam (4 en 3,53 euro per uur) en Rotterdam (2,70 euro per uur). Daarna volgt, net als vorig jaar, het MST met 2,50 euro per uur.



Overijssel

Ziekenhuis Per uur (2019) Per uur (2017) Dagtarief (2019) Dagtarief (2017) Minuten gratis Minuten gratis Deventer Ziekenhuis € 1,20 € 1,- € 5,- €5 ,- 30 minuten 30 minuten Isala* € 1,70 € 1,70 € 8,30 € 8,30 30 minuten 30 minuten MST** € 2,50 € 2,70 € 6,50 € 13,50 0 minuten 0 minuten ZGT € 1,50 € 1,- € 5,- € 4,- 20 minuten 20 minuten Röpcke-Zweers*** € 1,50 € 1,50 € 6,- € 6,- 20 minuten 20 minuten



* Isala: In 2019 is parkeren op zon- en feestdagen gratis

** MST: In 2017 was het parkeren tussen 23 en 4 uur gratis. In 2019 kost een weekkaart 12,50 euro.

*** Röpcke-Zweers: Het is mogelijk om gratis te parkeren wanneer je polishouder bent van Vitaal Vechtdal.

Tips

Het besparingsplatform heeft ook nog tips voor mensen die willen besparen.

- Sommige ziekenhuizen bieden met een weekkaart een goedkoop alternatief als je langer dan 24 uur parkeert.

- Wanneer een spreekuur uitloopt, kun je soms om een gratis uitrijkaart vragen bij de receptie.

- Bij sommige ziekenhuizen geven ze een korting wanneer je lang moet wachten.

- Voor patiënten worden er soms goedkopere tarieven gehanteerd dan voor bezoekers.

- Parkeren is in omliggende gebieden soms gratis.

- Bewaar je bonnetje, want parkeerkosten bij ziekenhuizen zijn aftrekbaar van de belasting.