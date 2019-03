Omwonenden zijn overlast Burgerweeshuis Deventer spuugzat

Rondslingerende flessen, dronken bezoekers en bonkende dansmuziek; omwonenden van het Burgerweeshuis in Deventer zijn het zat. Terwijl de avonden bij het poppodium steeds wilder lijken te worden en de tuinevenementen luidruchtiger, voelen zij zich niet gehoord. Nu er ook een uitbreiding op de planning staat, is de maat vol.

Zaterdagavond. De bewoners van de Nieuwstraat, Bagijnenstraat, Engestraat en Kuyperstraat maken zich op voor een enerverende nacht vol overlast en ergernissen.

Gedreun in slaapkamers

'Trillingen' zijn één van die ergernissen. Het ritmisch gebonk uit de speakers van het Burgerweeshuis trilt menig bewoner uit bed. 'Het gedreun is tot diep in de nacht in slaapkamers hoorbaar en voelbaar', zo staat in een brief die de bewoners naar het college van Deventer sturen.

Maar er zijn meer ergernissen, die puntsgewijs in de brief worden opgesomd. De overlast piekt rond 04.00 uur, als de tent sluit en 'grote groepen beschonken bezoekers naar buiten worden geveegd'.

Horecapolitie

Eenmaal buiten gaat het feest gewoon door, merken de bewoners die rechtop in bed zitten. De dronken jongeren trekken zich nauwelijks iets aan van de horecapolitie. Ze drinken buiten vrolijk door en laten de lege flessen achter.

Ondertussen voelen buurtbewoners zich niet gehoord. De geluidsoverlast van evenementen in de tuin van het poppodium is bijvoorbeeld toegenomen. En waar er vroeger werd overlegd, worden zij nu pas achteraf geïnformeerd. Het vertrouwen is weg en ze worden in de 'klagende rol' geduwd, aldus de omwonenden.

Nu er ook gesproken wordt over een uitbreiding van het Burgerweeshuis, is de maat vol. Karlien Dun klom samen met haar buren in de pen om het college om hulp te vragen. Zij willen betrokken worden bij de verbouwing van het poppodium.