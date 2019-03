Verdachten Kwartetmoord dreigden hun slachtoffer vinger af te snijden

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het zegt mogelijk iets over het nietsontziende karakter van de verdachten. De handen van de autohandelaar waren volgens justitie op zijn rug vastgebonden. Ook werd hij onder schot gehouden. Volgens het OM hebben ze geroepen: "Dit wapen is om je pijn te doen, het is een 6 mm!", gevolgd door: "En dit is een 9 mm om het af te maken!"

450 euro

Het bleef echter niet alleen bij dreigen. Er is ook daadwerkelijk geschoten in de richting van de autohandelaar. "De daders zijn er vervolgens vandoor gegaan met 450 euro uit de portemonnee van de autohandelaar", zegt de officier van justitie. De kogelhulzen die achterbleven na de afpersing, bleken te matchen met de kogels die werden gevonden op de moordlocatie in Enschede.

Kwartetmoord

In een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat werden halverwege november vier levenloze mannen gevonden. Ze werden van dichtbij neergeschoten. Voor de slachtpartij werden een kleine twee weken later drie verdachten aangehouden, allen met een Servische achtergrond. Het gaat om een vader en twee zoons, uit Hengelo en Nijverdal. Zij moeten zich vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechter verantwoorden.

Naast de drie Twentse hoofdverdachten, zijn er drie Brabantse mede-verdachten. Volgens justitie zijn zij betrokken bij handel in de moordwapens.