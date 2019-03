Lees liveblog terug: Raad Enschede nog niet akkoord met benoeming Weghorst bij FC Twente

De gemeenteraad van Enschede debatteerde vanavond onder meer over de vraag of Frans Weghorst zitting mag nemen in de Raad van Commissarissen (RvC). Een belangrijke beslissing, want die gaat over de toekomst van FC Twente. Hieronder was die raadsvergadering live te volgen.

Weghorst is één van de 'Noabers'. Dat zijn de geldschieters die bereid zijn veertien miljoen euro in de club te investeren. In ruil daarvoor willen ze een plek in de RvC. En dat ligt gevoelig in de Enschedese politiek. De Noabers hebben een plek in de RvC als voorwaarde gesteld voor het miljoenenbedrag dat ze willen investeren in FC Twente.

In 2016 werd na een aantal aanbevelingen van advocaat en curator Ben Knüppe besloten dat leden van de RvC onafhankelijk moet zijn. Het gemeentebestuur van Enschede is akkoord met de toetreding van Weghorst. Ook de KNVB vindt het geen probleem. Uit het debat van vanavond blijkt dat de gemeenteraad van Enschede vooralsnog niet akkoord gaat. De raad wil eerst een akkoord over het schuldsaneringsplan van FC Twente. Daarna is het geen probleem.

Liveblog van de raadsvergadering

RTV Oost deed via Twitter live verslag van het debat in de gemeenteraad. Het verslag is hieronder te lezen.

