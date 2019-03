Programma: Belangrijke week voor PEC Zwolle, Dalfsen, Set-Up'65 en Apollo 8

Betaald voetbal

Voor PEC Zwolle staan er deze week twee duels op het programma in de eredivisie. Morgen is het veelbesproken inhaalduel tegen Ajax en zondag gaat het op bezoek bij Excelsior. Heracles Almelo speelt zaterdagavond het thuisduel tegen Vitesse.

In de Keuken Kampioen Divisie speelt koploper FC Twente vrijdag thuis tegen FC Volendam en gaat Go Ahead Eagles die avond op bezoek bij Helmond Sport.

HHC Hardenberg ontvangt zaterdagmiddag in de 2e divisie Jong Almere City.

Amateurvoetbal

In de zaterdaghoofdklasse B is Excelsior'31 - DETO deze week de Overijsselse derby die we uitzenden op Facebook en TV. Koploper Staphorst gaat op bezoek bij AZSV, Genemuiden ontvangt DUNO D, Berkum speelt bij ACV en SVZW speelt het degradatieduel tegen csv Apeldoorn.

In de 3e divisie neemt HSC'21 het zondag in eigen huis op tegen hekkensluiter HBS. Quick'20 gaat op bezoek bij Blauw Geel'38.

Vrouwenvoetbal

Na een interland- en bekeronderbreking gaat komende vrijdag de strijd om de landstitel verder bij de vrouwen. De Overijsselse derby staat dan op het programma. PEC Zwolle ontvangt FC Twente.

Basketbal

De basketballers van Landstede en Jolly Jumpers komen deze week niet in actie. Wel weet de Zwolse ploeg welke ploeg de tegenstander is in de bekerfinale. ZZ Leiden en Donar staan zaterdag tegenover elkaar in de tweede halve finale. Leiden won de eerste wedstrijd met 71-66. Landstede plaatste zich eerder ten koste van Dutch Windmills voor de finale. Die wordt gespeeld op 31 maart.

Handbal

De handbalsters van Dalfsen kunnen zich zondag plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Na de 36-23 zege op HandbaL Venlo is die plek bij de laatste vier erg dichtbij. De andere wedstrijd in de eerste ronde gaat tussen VZV en V&L. In de halve finales volgen VOC Amsterdam en Quintus zich bij de winnaars van de eerste ronde.

Daarnaast komt Dalfsen ook nog in actie in de beker. Vanavond is de kwartfinale tegen VOC Amsterdam.

In de degradatiegroep kunnen Borhave en DSVD een grote stap zetten richting lijfsbehoud in de eredivisie. Ze wonnen afgelopen weekend allebei hun eerste duel en komend weekend spelen ze tegen respectievelijk SEW en Foreholte. Bij winst is voor beide Overijsselse ploegen nog een jaar eredivisie erg dichtbij.

Squash

De squashdames van Zwolle sluiten vrijdag de competitie af met een duel tegen MeerSquash. Door de nederlaag van afgelopen vrijdag is de Zwolse ploeg kansloos voor de titel.

Volleybal

Set-Up'65 is de enige Overijsselse club die nog meedoet om een plek in de finale bij de vrouwen. Het won de eerste vier wedstrijden en staat tweede in de kampioensgroep. Die plek betekent aan het einde een plek in de finale. Zaterdag speelt het de uitwedstrijd tegen koploper Sliedrecht Sport. Eurosped en Regio Zwolle zijn al zo goed als uitgespeeld en staan zondag tegenover elkaar.

In de degradatiegroep won Apollo 8 afgelopen weekend de eerste wedstrijd. Zondag gaat het op bezoek bij Alterno. Bij een 3-0 of 3-1 winst is nog een jaar eredivisie een feit. Bij de mannen komt Topvolleybal Zwolle deze week niet in actie.

Waterpolo

De waterpoloheren en -dames van Het Ravijn spelen komend weekend allebei een thuiswedstrijd tegen UZSC. Bij de heren is die ploeg de koploper en moet Het Ravijn bij de eerste acht zien te eindigen om de play-offs te halen. Momenteel is het zevende. Bij de dames spelen alle ploegen play-offs. Het Ravijn is momenteel vierde en UZSC derde.

Bekijk hier het volledige programma, de standen en de uitslagen.