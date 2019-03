De Lawaaipapegaaien - Aflevering 3: Prik de Snor op 50Plus

In aflevering 3 gaan De Lawaaipapegaaien naar het pittoreske Tuk, de thuisbasis van 50Plus-lijsttrekker Fred Kerkhof. Wat bij Fred meteen in het oog springt is de karakteristieke snor. Daar moet je wat mee, als jezelf serieus nemend campagneteam.

Lijsttrekker Fred Kerkhof van 50PLUS over gratis o (Foto: RTV Oost)

Prik de Snor

Zo'n snor is immers een unique selling point van jewelste. Maar, vragen de Lawaaipapegaaien zich af, is dit wel de juiste snor voor Fred? Of is het (om wijlen Tol Hanse maar eens aan te halen) een snor waar je misselijk van wor?



Aan Stefan de schone taak om straat op te gaan in Tuk en de proef op te som te nemen met een ouderwetsch potje Prik de Snor. Vier verschillende snorren, één bovenlip; waarvoor kiezen Freds dorpsgenoten?



Naar de kapper

Na dit vergelijkend warenonderzoek moet de daad bij het woord worden gevoegd. Op naar Freds vaste kapsalon, waar kapster Gerda zich ontfermt over de snor van Fred. Pim gaat ondertussen de straat op nog wat zieltjes te winnen voor 50Plus. Het blijft tenslotte campagnetijd!





