Het slotdebat van de Provinciale Statenverkiezingen zie je live bij RTV Oost

Weet je al wat je gaat stemmen? Op woensdag 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Jij mag dan bepalen welke politieke partijen het in Overijssel voor het zeggen krijgen. RTV Oost houdt op maandag 18 maart een slotdebat met alle lijsttrekkers om je een handje te helpen bij het maken van je keuze. Het slotdebat vindt plaats in de Deventer Schouwburg en wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden op TV Oost en de website van RTV Oost.

Lijsttrekkersdebat

In de debatten zie je de lijsttrekkers elkaar het vuur aan de schenen leggen over actuele provinciale thema's. Inwoners van Overijssel leiden de debatten in aan de hand van een persoonlijk verhaal. Wanneer een debat te lang duurt, dan steekt de band op het podium hier een stokje voor. Het belooft een bijzondere en interactieve avond te worden. De debatten worden geleid door Daniel Godinho Veiga. De presentatie is in handen van Fieke van den Esschert, Simon Dirk Terpstra en Boudewijn Koops. Wil je erbij zijn? Dat kan! Je bent van harte welkom in de Deventer Schouwburg, de toegang is gratis! De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Praat live mee

Hoe doen de lijsttrekkers het tijdens de debatten? Over welke onderwerpen moeten de politici met elkaar in debat gaan? Jij kunt je mening geven en rechtstreeks invloed uitoefenen via de tool Mentimeter. Dat kan als je in de zaal zit, maar ook thuis op de bank. Tijdens het slotdebat zie je hoe het werkt en kun je direct meedoen op je mobiel of tablet.

Live uitzending TV Oost en Livestream

Het debat wordt maandag 18 maart om 20.00 uur live uitgezonden op TV Oost en is via een livestream te volgen op rtvoost.nl en de gratis RTV Oost-app.

Net als de politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, besloot RTV Oost om samen met de inwoners van Overijssel een eigen verkiezingsprogramma te schrijven: Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Meer informatie over de verkiezingen en de partijen die meedoen vindt je via onze verkiezingssite ps2019.rtvoost.nl.