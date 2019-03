Beloften FC Twente ruim onderuit bij FC Emmen

Voormalig Twente-speler Luciano Slagveer bracht Emmen na elf minuten op voorsprong. Tien minuten voor rust maakte Wouter Marinus (oud-PEC) de 2-0 en vijf minuten later zorgde Tim van de Schepop voor de aansluitingstreffer en ruststand. Na een uur kwamen de Enschedeërs op gelijke hoogte door Mats Wieffer, maar een paar minuten later was het alweer 3-2 door Delano Grootenhuis, ook al een voormalig speler van Twente. In blessuretijd maakte hij ook nog zijn tweede en zorgde Freddy Quispel voor de 5-2 eindstand.

Stand

Het was de eerste nederlaag voor FC Twente in de kampioenspoule. Het kan vanavond dan ook de koppositie kwijtraken aan ADO Den Haag. Jong Heracles komt vanavond ook nog in actie. Dan speelt het tegen Willem II. Go Ahead Eagles gaat in poule B op bezoek bij NAC Breda.