Burgerweeshuis Deventer 'betreurt klachten' maar past programmering niet aan

De directie van het Burgerweeshuis herkent zich niet in de klachten van de buren. Zo worden omwonenden wel degelijk meegenomen in besluitvorming, zegt Kelly Hammer, directeur van het poppodium. Dat sommige activiteiten leiden tot geluidsoverlast, is jammer; volgens Hammer gebeurt alles binnen de grenzen van de vergunning.

Rondslingerende flessen, dronken bezoekers en bonkende dansmuziek. De omwonenden van het Burgerweeshuis in Deventer zijn het zat. Terwijl de avonden bij het poppodium steeds wilder lijken te worden, voelen zij zich niet gehoord. Ze worden in de 'klagende rol' geduwd, aldus de omwonenden in een brief aan het college.

"Dat zij zich niet gehoord voelen, betreur ik", zegt Hammer. "Toen ik hier twee jaar geleden begon, kreeg ik al te horen dat de omwonenden belangrijk zijn. Dat heb ik ook altijd zo opgevat."

Belangrijk, maar niet leidend, zo blijkt. Hammer neemt de exploitatievergunning als uitgangspunt en de hele programmering past binnen de grenzen van die vergunning, zegt de directeur.

Verbouwing van het poppodium

De buren klagen ook over het gebrek aan informatie over de verbouwing van het poppodium. Hammer wuift deze klacht weg. "Er is niets dat zij niet weten over de verbouwplannen."

"Klachten zijn altijd terecht", aldus Hammer. "Maar ik vraag geen unaniem akkoord van omwonenden." De directeur benadrukt dat er ook omwonenden zijn die wél positief zijn over het Burgerweeshuis. "Een deel van de buurt is negatief, niet de hele buurt."