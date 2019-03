D66 Overijssel wil dat jongeren meebeslissen over subsidies voor cultureel erfgoed

Jongeren moeten een flinke vinger in de pap krijgen bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor het behoud van cultureel erfgoed. Met dat voorstel komt Statenlid Jos Mooijweer op de proppen in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen.

Om die 'jonge vinger' in de pap te krijgen, moeten jongeren een vaste plek krijgen in de commissie die de aanvragen beoordeelt. "Niet om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om op een eigentijdse manier mee te denken over hoe we bijvoorbeeld oude panden kunnen verduurzamen", zegt de D66'er.

"In oude stadskernen zijn historische karakteristieke panden niet alleen belangrijk voor behoud van het cultuur erfgoed, maar ook als trekpleister voor toerisme en economische bedrijvigheid", vervolgt Mooijweer.

'Hogere energiekosten'

Fractievoorzitter Wybren Bakker is van mening dat de focus van de verduurzaming moet naar de panden die vóór 1980 zijn gebouwd. "Want hoe charmant het ook is om in een oud, historisch, pand te wonen, de energiekosten nemen toe en de leefbaarheid neemt af. Dat moeten we voorkomen. Door jongen te betrekken bij het bedenken van oplossingen, helpen we deze panden te behouden voor de toekomst."