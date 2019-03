Praat mee: Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal

Kan je niet stemmen? Klik hier.

Uit onderzoek van Kortingscode.nl blijkt dat parkeren bij Overijsselse ziekenhuizen het afgelopen jaar duurder is geworden. De kosten zijn bij het Deventer Ziekenhuis en de ZGT in Hengelo gestegen. Bij MST in Enschede zijn de parkeerkosten juist met 20 cent per uur verlaagd, maar het ziekenhuis staat landelijk op de vierde plek van duurste parkeerlocaties bij ziekenhuizen.

We zijn allemaal wel gewend dat we bijna altijd moeten betalen om te parkeren bij ziekenhuizen, maar is dat eigenlijk wel zo normaal? Je komt daar natuurlijk niet voor je plezier, dus een gratis plek zou fijn zijn. Of moeten we er goed rekening mee houden dat ziekenhuizen ook gewoon bedrijven zijn die winst moeten maken?

