Beloften: Heracles Almelo en Go Ahead Eagles boeken zege

Jong Heracles was in het eigen Polman Stadion met 3-1 te sterk voor Jong Willem II. Yoëll van Nieff, Joey Konings en Lammert Roossien waren trefzeker voor de thuisploeg, die met een 1-0 voorsprong de rust in ging. Aan het begin van de tweede helft deed Karim Coulibaly wat terug namens Willem II. Jong Heracles klimt door de zege naar de vierde plaats in de kampioenspoule.

Go Ahead Eagles

De beloften van Go Ahead Eagles blijven het goed doen in poule B. Vanavond werd de vierde zege in vijf duels geboekt. Uit bij NAC Breda zegevierde de ploeg uit Deventer met 2-1. Givan Werkhoven zette Jong Go Ahead Eagles op voorsprong. Grad Damen scoorde de gelijkmaker voor NAC, waarna Samuel Wakana de matchwinner werd.