De Oosttribune in het kort: "Overijssel op één en twee, dat hadden we niet verwacht"

In De Oosttribune hebben Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing vanmiddag weer het voetbal in Overijssel weer onder de loep genomen.

Het ging onder meer over de goede prestaties van FC Twente en Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie, het optreden van de politie in Oss bij de ongeregeldheden, de winterse omstandigheden bij Emmen-Heracles en de knappe remise van PEC Zwolle tegen AZ.





Heb je de uitzending niet gezien? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in nog geen vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.