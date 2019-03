Raad Enschede nog niet akkoord met benoeming Weghorst bij FC Twente

Beoogd directeur Paul van der Kraan moet wel snel aan het werk kunnen bij de club, vindt de raad. Over uitgifte van aandelen door FC Twente aan Noabers en een andere groep sponsors, ambassadeurs, wordt pas gesproken op het moment dat het schuldsaneringsplan in de raad wordt behandeld.

Statutenwijziging

Voor de uitgifte van aandelen, het aanstellen van een directeur en het plaats laten nemen van een Noaber in de RvC van FC Twente is een statutenwijziging nodig bij de club. College en KNVB waren al akkoord, maar het gemeentebestuur van Enschede wilde ook de raad horen over het plan.

De raad was in te delen in twee kampen: coalitie versus oppositie. Ondanks de meerderheid bij de coalitie werden voorstellen van het college niet zomaar overgenomen. Ook de coalitiepartijen keken met een kritische blik naar de voorstellen van het college, maar wel de intentie om er uit te komen, zodat FC Twente verder kan.

Constructie

Dat er snel een algemeen directeur aan de slag moet bij FC Twente, daar waren alle partijen het wel over eens. Maar de constructie die de club samen met Van der Kraan bedacht had, stootte veel partijen tegen de borst. Van der Kraan wil zich met zijn BV in laten huren door FC Twente.

Van der Kraan is de enige bestuurder van die BV, maar kan als hij eenmaal is ingehuurd door FC Twente, iedereen die hij wil naar voren schuiven. Dat zagen coalitiepartijen VVD en BBE, gesteund door de voltallige raad, niet zitten.

Geloofsbrief

En dus kwamen de partijen onder meer met het voorstel dat Van der Kraan een geloofsbrief moet afgeven. Bovendien mag hij niemand anders via zijn BV werkzaamheden voor Twente laten verrichten.

"Wij kijken vooral naar het zakelijk belang", liet D66-raadslid Jasper Kerkwijk optekenen. "Het is van belang voor FC Twente dat er een directeur komt. Het is een man met verstand van voetbal", typeerde Kerkwijk de huidige directeur van FC Den Bosch.

Schuldsaneringsplan

De aanstelling van Frans Weghorst, de man die namens de Noabers moet toetreden tot de Raad van Commissarissen van FC Twente, kan pas doorgang vinden als de gemeenteraad akkoord is gegaan met het schuldsaneringsplan van FC Twente. Daarover spreekt de raad begin volgende maand. Bij goedkeuring van dat plan mag Weghorst worden benoemd tot lid van de RvC. Ondanks dat hij geld heeft geïnvesteerd in de club.

Volgens wethouder Eerenberg is het verzoek van de Noabers ook niet onlogisch. "Er zijn maar weinig clubs die zo veel geld uit het lokale bedrijfsleven weten op te halen. Dat dwingt ons na te denken over de voorwaarden die gesteld worden door de Noabers."

'Geen financiële inmening'

GroenLinks hield in de persoon van raadslid Robin Wessels vast aan harde principes. Geen personen met financiële belangen in de RvC van FC Twente luidde zijn boodschap in een amendement. Daarbij refereerde GroenLinks aan de problemen die FC Twente aan de rand van de afgrond brachten.

Dat mocht nooit meer gebeuren en daarom kwam curator Ben Knüppe ook met de aanbeveling om financiële inmenging bij FC Twente en zeggenschap bij de club te scheiden.

Wethouder Eerenberg had sympathie voor de principiële houding van Wessels, maar op sympathie van een meerderheid van de raad kon het amendement niet rekenen.