Denk en Forum voor Democratie bij slotdebat RTV Oost, loting verricht

Het debat in de Deventer Schouwburg is live te zien bij TV Oost. De dertien lijsttrekkers gaan in de schouwburg met elkaar in debat. Voor zes van de zeven debatten die maandagavond worden gehouden is vandaag geloot. Het publiek en natuurlijk ook de kijkers naar het debat op TV Oost bepalen wie deelneemt aan het zevende debat.

Commissaris van de Koning Andries Heidema verrichtte vandaag de loting bij RTV Oost.

Daar rolde het volgende resultaat uit:

Debat 1: Forum voor Democratie, 50PLUS, PVV, en Partij voor de Dieren Debat 2: VVD, CDA, D66, en DENK Debat 3: SGP, SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie Debat 4: ChristenUnie, SGP, DENK en PvdA Debat 5: GroenLinks, 50PLUS. Partij voor de Dieren en CDA Debat 6: VVD, D66, PVV, Forum voor Democratie en SP

Publiek kiest

Bij het tweede, vierde en zesde debat zijn de onderwerpen waarover gedebatteerd zal worden door de lijsttrekkers nog niet bekend. Daarover beslist het publiek dat aanwezig is in de Deventer Schouwburg en natuurlijk de kijkers van TV Oost.

Bij debat één, drie en vijf weten de lijsttrekkers wél waarover ze gaan debatteren. Het eerste debat gaat over duurzaamheid. Het derde debat over woningbouw en het vijfde over mantelzorg.

Afhankelijk

Dat betekent dus dat elke lijsttrekker debatteert over een onderwerp dat hij of zij van te voren weet, maar ook dat elke lijsttrekker een keer afhankelijk is van de keuze van het publiek.

Het zevende debat wordt een treffen tussen de twee beste debaters van de avond. Het publiek kiest de winnaars.

Het slotdebat in de Deventer Schouwburg is maandag vanaf acht uur 's avonds live te zien op TV Oost. Wie dat wil kan naar Deventer komen om het debat daar bij te wonen. Kom je langs? Stuur even een mail naar verkiezingen@rtvoost.nl