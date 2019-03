Onderzoek naar doodsoorzaak model Lotte van der Zee: "Hopen te horen wat er met ons meisje was"

Er is onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak van Lotte van der Zee uit Enschede, het fotomodel en miss die vorige week op 20-jarige leeftijd overleed. "Dan hopen we te weten te komen wat ons meisje mankeerde", zegt moeder Eugeniek. Lotte komt dinsdag thuis, de uitvaart is zaterdag in het centrum van Enschede.

door Jan Colijn

Nadat Lotte tijdens haar skivakantie in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand, werd ze twee weken lang kunstmatig in coma gehouden. Totdat haar toestand verslechterde en ze vorige week overleed. Haar ouders keerden later die week terug naar Enschede.

Met het oog op haar jonge leeftijd, heeft de Duitse justitie bepaald dat er een onderzoek moest komen naar haar doodsoorzaak. "Daar heb je dan zelf geen enkele stem in", vertelt moeder Eugeniek. "Aanvankelijk kwam dat wel hard aan, maar nu kunnen we daar wel vrede mee hebben. We hopen op die manier te weten te komen wat er met ons meisje aan de hand was. Had ze hartfalen? Was het iets genetisch?"

Dinsdag wordt Lottes lichaam in de loop van de dag vanuit het universiteitsziekenhuis van München overgebracht naar Enschede. "Al gaan we er vanuit dat de uitslag van de autopsie nog wel even op zich laat wachten. Ons geduld zal nog wel even op de proef worden gesteld. Zoals ons geduld de afgelopen tijd al zo erg op de proef is gesteld."

Had ze hartfalen? Was het iets genetisch? Moeder Eugeniek

Uitvaart

De familie maakt zich intussen op voor de uitvaart. "Die wordt zaterdag gehouden. Met een grote dienst in de Grote Kerk op de Oude Markt. Heel bewust op die plek. Omdat Lotte zo van de gezelligheid op de Markt hield. Zo kan iedereen afscheid van haar nemen. We hopen dat iedereen dan heel veel nacho’s eet. Lotte was daar dol op.”

Tijdens de dienst in de Grote Kerk is iedereen welkom, aldus moeder Eugeniek. "De crematie vindt in besloten kring plaats."

'Leven op adrenaline'

Intussen wordt de familie momenteel geleefd. "Goede en slechte momenten wisselen elkaar af. Al weet ik ondertussen dat een mens op adrenaline heel erg veel kan."

'Speciaal meisje'

Ze worden bedolven onder de steunbetuigingen. "Het is ongelooflijk wat er de afgelopen dagen op ons af kwam. Uiteraard was Lotte al heel speciaal voor ons. Het is immers óns meisje. Maar nu pas beseffen we wat ze allemaal heeft losgemaakt. Ook onder de missen. Er kwamen reacties vanuit Amerika. En tijdens een missverkiezing op de Filipijnen is er een minuut stilte voor haar gehouden. Moet je nagaan… helemaal op de Filipijnen."

Al die blijken van medeleven doen de ouders goed. "De hockeyclub heeft al veel voor Lotte gedaan. Ons huis is momenteel één grote bloemenzee en het staat helemaal vol met kaarten. Prachtig wat iedereen voor ons doet. Al had ik uiteraard alles meteen heel graag weer ingeleverd, als we daarmee ons meisje terug konden krijgen."