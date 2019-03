Verdachten Kwartetmoord zwijgen in alle talen

De vader en zijn twee zonen die worden verdacht van de Enschedese Kwartetmoord, zwijgen in alle talen. Sterker, ze ontkennen ook maar iets met de viervoudige moord te maken te hebben. Dat bleek dinsdagochtend tijdens de start van het strafproces in deze spraakmakende zaak.

Het was voor het eerst dat de drie verdachten zich in het openbaar voor de rechter moesten verantwoorden.



Waslijst aan bewijs

Het Openbaar Ministerie verklaart over een hele waslijst aan bewijzen tegen de vader en zijn zonen te beschikken. Daarbij gaat het onder meer om dna-sporen op kogelhulzen, maar ook bloedsporen van Tuan - eigenaar van de growshop - die later zijn ontdekt in de vluchtwagen, de Volkswagen Golf van de jongste zoon.

De advocaten van de drie verdachten benadrukken dat hun verdachten bewust op advies van de verdediging zwijgen over de zaak. Hoe pijnlijk dat ook mag zijn richting nabestaanden. Volgens de raadslieden dreigt anders het gevaar dat justitie eventuele ontkennende verklaringen juist gebruikt als bewijs tegen het drietal.

De officier van justitie hekelde de proceshouding en toonde zich uiterst fel: "Alsof deze verdachten het slachtoffer zouden zijn. Dat is bepaald niet het geval."

Jeroen Michels, advocaat van de vader, liet overigens weten dat zijn cliënt op enig moment een verklaring zal afleggen. Al zal hij dat eerder doen tegenover de politie dan tijdens een van de volgende zittingen, aldus Michels.



Waarheid

De grote vraag is of de nabestaanden ooit te weten komen wat er die fatale dag precies is gebeurd in de Enschedese growshop. Justitie meent dat het stilzwijgen van de verdachten daarvoor niet cruciaal hoeft te zijn. Nader forensisch onderzoek kan daar volgens de openbare aanklager veel duidelijkheid in verschaffen. "Al is het de vraag of we dat helemaal tot achter de komma te weten komen."

Juist omdat dergelijk onderzoek tijdrovend is, verwacht justitie dat de uiteindelijke strafzaak pas rond september van start kan gaan.

Van de kant van de oudste zoon, die in het onderzoek als eerste verdachte in beeld kwam, hoeven de nabestaanden echter weinig te verwachten. Diens advocaat Huisman is daar klip en klaar over. "Mijn cliënt ontkent."

De nabestaanden zijn furieus over het zwijgen van de verdachten. Bij het verlaten van de rechtszaal bijt een vrouw de vader toe: "Jij komt helemaal niet in de hemel, maar in de hel!"

De strafzaak gaat 24 mei verder.