Vivera in Holten werkt 24 uur per dag door dankzij 'Week Zonder Vlees'

Met honderdvijftig mensen werken ze 24 uur per dag door. En dat twee weken achter elkaar. "Normaal draaien we drieploegendiensten met 8 uur ertussen", zegt commercieel directeur Gert Jan Gombert van Vivera. "We maken in twee weken tijd een miljoen bakjes vleesvervangers extra."

Tendens

Gombert merkt dat er steeds minder animo is om vlees te eten. "Steeds meer mensen slaan één of meerdere dagen in de week vlees over. Die-hard vleeseters overtuigen kost meer moeite, maar er is gewoon een tendens gaande om minder vlees te eten."

Tekst gaat verder onder de video

Een week geen vlees eten levert volgens Gombert veel op. "Een week geen vlees eten bespaart per persoon 130 liter water en 76 kilometer autorijden. De effecten na de 'Week Zonder Vlees' zijn vorig jaar in kaart gebracht. Er is toen voor twee miljoen euro minder aan vlees gegeten."

Vleesindustrie

De vleesindustrie is daar ongetwijfeld niet blij mee. "Nee", zegt Gombert, "maar ik denk dat iedereen zich wel realiseert dat we geen vlees kunnen blijven consumeren zoals we dat nu doen."

Nu de vraag zo groot is denkt Vivera aan uitbreiding. Het bedrijf groeit 25 procent per jaar. Het pand in Holten vergroten? "Wie weet", zegt Gombert, die wel verwacht dat de concurrentie de komende jaren flink zal toenemen omdat steeds meer vleesbedrijven hun koers verleggen.

Gestopt met lupine

De grondstoffen die Vivera gebruikt voor de vleesvervangers zijn voornamelijk soja, kikkererwten en tarwe. Met lupine zijn ze gestopt. In 2013 begon Vivera ermee als experiment, waarbij akkerbouwers uit de omgeving lupine verbouwden die Vivera in producten kon verwerken. Na enkele jaren stopte het Holtens bedrijf ermee.

Januari 2014: Vivera zoekt lupinetelers

'Soja lekkerder'

"Enerzijds was de vraag vanuit de markt te klein", erkent Gombert. "De consument vond en vindt soja lekkerder. Lupine heeft een bittere nasmaak. Anderzijds bleek dat er in Nederland minder lupine van een hectare af kwam dan we van te voren hadden ingeschat. De boeren die meededen gaven we garantieprijzen, maar dat konden we niet oneindig blijven doen."

Gombert legt uit waarom Vivera is gestopt met lupine:

Nationale Week Zonder Vlees

De week zonder vlees duurt officieel nog tot aanstaande zondag. Ook veel restaurants doen eraan mee en hebben naast vleesmaaltijden ook speciale vegetarische of veganistische menu's. Drie jaar geleden waren restaurants die een veganistisch menu aanboden nog nauwelijks te vinden in Overijssel.