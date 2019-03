Deventer hotelier lift lachend mee met de groei van het toerisme in Overijssel

Rob te Wierik is nu een half jaartje hotelbaas. Zijn nieuwe hotel 'In het huis van Deventer' groeit lekker door. Net als het toerisme in de rest van Overijssel.

Hij bestierde samen met zijn vrouw al een bed & breakfast net buiten de Deventer binnenstad. Sinds vorig jaar september is daar een volwaardig hotel in de voormalige Latijnse school aan het Grote Kerkhof bijgekomen. "De groei van het toerisme was één van de redenen waardoor wij dachten: er is plek voor een modern en hip hotel in Deventer", aldus Te Wierik.

Meer rondleidingen

Samen met zijn vrouw is hij niet bedrogen uitgekomen. "We zien het toerisme nog steeds groeien. Er zijn steeds meer stadsrondleidingen bijvoorbeeld. En steeds meer mensen weten ons hotel te vinden. De weekenden met toeristen liepen meteen al goed. Nu merken we dat ook de zakelijke markt begint aan te trekken."

Overijssel doet het goed als het gaat om toeristische groei. Van alle provincies hadden alleen Groningen en Zeeland afgelopen jaar betere cijfers. Een verklaring daarvoor? "Wij zien vooral heel veel mensen uit het westen van Nederland die de drukte daar ontvluchten. Hier krijgen ze er veel gemoedelijkheid voor terug. En in Deventer druipt de geschiedenis er vanaf, hebben we veel kleine winkeltjes en krijgen mensen al snel een thuisgevoel."

Verhaal vertellen

Een praatje met de klant gaat als vanzelfsprekend. "We hebben een verhaal te vertellen", zegt Te Wierik. "Noem het storytelling. De gasten vinden dat hartstikke leuk. Dat is vooral ook iets dat we moeten bewaken, die gemoedelijkheid. Dat hoort bij Deventer en Overijssel."