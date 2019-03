OM eist twee jaar cel tegen wapenbewaarder Goliath-bende

Tegen de Hengelose bewaarder van zware wapens voor de zogenoemde Goliath-bende is twee jaar celstraf geëist. In een kamer aan de Hengelose Moderatohof had hij twee automatische wapens en vier granaten liggen, die eind vorig jaar in beslag werden genomen. Hij zegt door de groepering gedwongen te zijn verschillende klusjes uit te voeren.

De Hengeloer zegt bij de Goliath-bende betrokken te zijn geraakt, omdat hij één van de kopstukken kende uit de sportschool. Daar was hij trainer. Omdat hij wist dat het kopstuk veel geld had, vroeg hij hem om een lening van 500 euro. Het kopstuk stemde in, maar dan moest hij wel een pand regelen waar een hennepkwekerij konden worden gevestigd.

Klusjes

Dat deed de Hengeloër. Hij regelde het huis van een kennis van hem, ene Sam. Echter, de hennep werd geript, de bende liep 10.000 euro mis en stelde de Hengeloër er mede voor verantwoordelijk. Om de schuld in te lossen, moest hij klusjes uitvoeren voor de Goliath-bende, 'anders liep het slecht met hem af'. "Ik wist waar ze toe in staat waren", zegt de wapenbewaarder.

Beschietingen

Hij doelt daarmee op 7 liquidatiepogingen in 2017. Toen werden verschillende mensen en panden beschoten in Enschede, Almelo en Gronau. Ook werd in Enschede een kapper in brand gezet. Zeker één van de wapens die in de kamer van de Hengeloër is gevonden, is gebruikt bij die beschietingen.

Volgens bronnen in 'het milieu' zijn de granaten wel gebruikt om mee te dreigen. Zo werden er foto's naar verschillende mensen gestuurd, met daarop die granaten.

IronChat

Naast het bewaren van wapens, moest hij meer klusjes doen. Zo was hij koerier en moest hij auto's 'onder zich houden'. Hij kreeg zijn opdrachten via een crypto-telefoon, met daarop het programma IronChat.

De politie maakte eind vorig jaar bekend meegelezen te hebben met zo'n 260.000 berichten tussen criminelen op IronChat. Zo werd ook de wapenopslag van de Hengeloër ontdekt.

Voor de beschietingen en het in brand steken van de kapper zitten 2 halfbroers vast. Tegen hen dient volgende week het eindproces.