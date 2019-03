Almelo bindt strijd aan met bijstandsfraude en start groot onderzoek

Het is niet de eerste keer dat de gemeente de strijd aanbindt tegen bijstandsfraude. Al eerder probeerde ze geld terug te vorderen van mensen die een huis, grond of vermogen in het buitenland hebben. Bij dat onderzoek tikte de rechtbank de gemeente op de vingers omdat alleen uitkeringsgerechtigden van Turkse komaf werden onderzocht.

De fraude is lastig aan te pakken omdat de betrokken landen vaak niet willen meewerken aan het vrijgeven van financiële informatie. Ook is vaak niet duidelijk op wiens naam bezittingen staan, of wordt bezit op een andere naam gezet.

Draaideureffect

Volgens wethouder Arjen Maathuis is er ook sprake van een ongewenst draaideureffect als mensen eenmaal zijn betrapt op fraude: als ze veel moeten terugbetalen, hebben ze toch weer recht op bijstand.

De wethouder ging vanmorgen hierover met staatssecretaris Tamara van Ark in gesprek. Zij was op werkbezoek in Almelo en liet zich uitgebreid informeren over de problemen waar de gemeente mee kampt bij bijstandsfraude.

Geen recht op bijstand

Wethouder Maathuis hoopt dat er wetgeving vanuit Den Haag komt die het mogelijk maakt om de fraude effectief aan te pakken. Zo deed hij de suggestie dat mensen met bezit in het buitenland voor bepaalde tijd geen recht hebben op bijstand. De staatssecretaris deed de toezegging het een en ander te onderzoeken.

Het onderzoek begint binnenkort bij 1000 bijstandsgerechtigden die langer dan een jaar een uitkering hebben en in het buitenland geboren zijn.