Van Polen terug bij PEC Zwolle voor loodzwaar uitduel met Ajax

PEC Zwolle kan morgenavond in de uitwedstrijd tegen Ajax weer beschikken over Bram van Polen. De aanvoerder was afgelopen weekend ziek, maar is weer hersteld en kan dus spelen in de loodzware uitwedstrijd tegen de kwartfinalist in de Champions League.

32 doelpunten. Zoveel treffers maakte Ajax in de laatste zes thuiswedstrijden. En morgen moet PEC Zwolle dus afreizen naar Amsterdam. "We weten allemaal dat het niet makkelijk gaat worden, maar je probeert toch iets te vinden waarmee we kunnen toeslaan", aldus trainer Jaap Stam. "Het is niet zo dat we ernaar toe gaan met de gedachte van: dat gaat niks meer worden."

Toch heeft Stam ook in zijn achterhoofd dat zijn ploeg zondag een uitwedstrijd moet spelen tegen Excelsior, een directe concurrent in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. "Dat speelt wel een bepaalde rol. Je gaat toch kijken naar het belang van deze wedstrijd en het belang van de wedstrijd van zondag. Moeten we sommige spelers rust geven of niet? Moeten we anders spelen tegen Ajax of niet? Maar je kijkt ook van wedstrijd naar wedstrijd, want onze intentie is wel om te proberen er iets uit te halen tegen Ajax."

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint woensdag om 18.30 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.