Zes spookkandidaten op de lijsten van Overijsselse partijen

De Overijsselse kandidaat Statenleden, waar wonen ze eigenlijk in Overijssel? Of zelfs daarbuiten, want ook dat kan. In Overijssel staan zes zogenoemde spookkandidaten op de verschillende lijsten, Mensen die dus niet in de provincie wonen. Forum voor Democratie spant de kroon. Van de tien kandidaten wonen er drie niet in Overijssel.

Hieronder vind je een overzicht van alle kandidaten in Overijssel en waar ze wonen in de provincie of daarbuiten dus.

Van de 343 kandidaat Statenleden die Overijssel telt wonen er 159 in Twente, 178 kandidaten wonen in andere delen van de provincie. En dus zes buiten Overijssel. Spookkandidaten worden die ook wel genoemd.

Hoe zit dat met die spookkandidaten?

Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel hebben alle kandidaten die buiten de provincie wonen een verklaring getekend dat ze in Overijssel gaan wonen als ze worden verkozen. "Maar dat is uiteindelijk aan de mensen zelf. Meestal gaat het om lijstduwers die op het moment dat ze verkozen worden besluiten dat ze geen zitting nemen in Provinciale Staten."

Ontheffing Annemieke Traag

De meest opvallende is misschien wel Annemieke Traag, gedeputeerde in de provincie Overijssel, maar ze woont in Wenum Wiesel in Gelderland. Traag werd in 2017 benoemd als opvolger van de opgestapte Erik Lievers.

Een gedeputeerde van de provincie Overijssel moet in de provincie wonen waar hij of zij werkt, normaal gesproken. Maar Traag kreeg een ontheffing voor een jaar. Die ontheffing werd later nog eens met een jaar verlengd. Traag staat als nummer 38 en laatste op de lijst van D66. Een echte lijstduwer dus.

Forum voor Democratie

De meeste spookkandidaten staan op de lijst van Forum voor Democratie, drie in totaal op een lijst van tien kandidaten. Ze komen uit Beuningen in Gelderland, Noordeinde in Gelderland en Den Haag in Zuid-Holland. Volgens een woordvoerder van Forum voor Democratie staan de kandidaten niet voor niets laag op de lijst. "Het zijn lijstduwers, maar als ze verkozen worden , komen ze naar Overijssel."

Ook GroenLinks heeft een kandidaat die buiten de provincie woont, in Eibergen. En op de lijst van DENK staat een kandidaat die niet in Overijssel maar in Apeldoorn woont, in de provincie Gelderland.

Wonen er kandidaten voor Provinciale Staten in jouw gemeente? Check het op het kaartje hieronder

De PVV is verhoudingsgewijs de meest Twentse partij van de dertien partijen die meedoen aan de verkiezingen. Van de vijftien kandidaten wonen er vier buiten Twente. Eén van die vier is een prominent lid en lijstduwer. Het gaat om Edgar Mulder uit Zwolle, Tweede Kamerlid en oud-Statenlid in Overijssel.

Fifty-fifty

50PLUS had net zo makkelijk de fifty-fifty partij kunnen heten. Niet alleen is de helft van de kandidaten op de lijst vrouw, ook de verdeling tussen rest van de provincie en Twente is netjes geregeld. Zes kandidaten komen uit Twente en zes uit de rest van Overijssel.

Waar de PVV vooral kandidaten uit Twente op de lijst heeft staan, is dat bij D66 net andersom. 27 van de 38 kandidaten komen uit andere streken in Overijssel dan Twente.

GroenLinks

GroenLinks heeft de langste kandidatenlijst ingediend. Er staan 47 namen op, maar de verdeling tussen Twente (22) en de rest van Overijssel (25) is bijna gelijk. Wat wel opvalt is dat bij de eerste tien namen op de lijst drie namen van mensen staan uit Twente, onder wie lijsttrekker Manouska Molema uit Oldenzaal.