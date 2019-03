Hoofdverdachten Kwartetmoord: "Je moet niet met ons neuken"

Een AK47 moest het worden, oftewel een machinegeweer. Eén van de hoofdverdachten van de Enschedese Kwartetmoord had om een dergelijk wapen gevraagd. Hij had er ook al naar gezocht op het internet. Een smoorverliefde Bredase probeerde het te regelen, maar het werden andere wapens. De hoofdverdachten zijn een vader en zoons uit Hengelo en Nijverdal.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het is maar één van de vele nieuwe feiten die vanmorgen aan het licht kwamen in de eerste openbare rechtszitting rondom de viervoudige moord. De Bredase was verliefd op de oudste zoon, één van de drie vermeende schutters. Volgens de vrouw maakte de oudste zoon weken voor de kwartetmoord een verwarde indruk. Hij zou ook gokschulden hebben.

Neuken

De Bredase zorgde ervoor dat er contact ontstond tussen de moordverdachten en twee bekende wapenhandelaren uit Sint Willebrord. Volgens het OM hebben die de wapens voor de kwartetmoord geleverd. Het schijnt dat de moordverdachten na de fatale schietpartij boos naar de handelaren zijn gereden. Er was iets mis met één van de wapens. "Je moet niet met ons neuken", hadden ze gezegd.

Dat de verdachten nietsontziend lijken, blijkt ook uit een ander feit waarvan ze worden verdacht. Zo zouden de vader en de oudste zoon bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar gedreigd hebben diens vinger af te snijden met een schaar. Om hun woorden kracht bij te zetten, sneden ze hem tot bloedens toe. Ook bonden ze de autohandelaar vast en werd er in zijn richting geschoten. Het OM zegt dat ze er met 450 euro vandoor zijn gegaan.

Schoenafdrukken in bloed

De kogelhulzen die in de garage werden gevonden van de autohandelaar blijken te matchen met die op de moordlocatie in Enschede. Het is niet het enige bewijs tegen de moordverdachten. Behalve dat ze in de buurt zijn gezien en gefilmd, zijn er ook schoenafdrukken in bloed gevonden. Die afdrukken passen volgens justitie naadloos bij de schoenen van de twee verdachte zoons. Ook was er dna van de oudste zoon op één van de hulzen te vinden en zat er bloed van één van de slachtoffers in de auto van de verdachten.

Waslijst

Al met al lijkt er een hele waslijst aan bewijsmateriaal tegen de vermeende schutters. Zelf ontkennen de mannen iedere betrokkenheid. "Ja, de auto van één van hen is gezien in de buurt van de moordlocatie, maar dat zegt niks", aldus één van de advocaten. "Verder is er geen bewijs dat ze in de growshop waar de moorden zijn gepleegd aanwezig waren. Die voetafdrukken in bloed, tja, die zóuden kunnen duiden op schoenen van de zoons, maar met de nadruk op zóuden."

Over het eventuele motief van de vier moorden is in de rechtszaal vandaag niets gezegd. Wel zegt Fehmi Jakob, raadsman van enkele nabestaanden, dat het motief gezocht moet worden in geldzucht. "Bij die afpersing in Hengelo ging het maar om één ding, geld. En dat wilden ze ook hebben in Enschede."

Reconstructie

Het politieonderzoek is nog niet afgerond. Zo wordt er nog hard gewerkt om een reconstructie te maken, zodat duidelijk wordt wie waar stond bij de slachtpartij. Dat kan onder meer door schotbaan-en bloedspatonderzoek. Het OM verwacht dat een dergelijk rapport ongeveer in september klaar is.

Wel is zeker dat er minimaal twee wapens zijn gebruikt. Van de verdachten zelf zullen ze niets horen, die houden hun mond dicht. Mogelijk komt er ook een schouw op de moordlocatie met de rechters, justitie en advocaten.

Eind mei gaat de rechtszaak verder. Wanneer het eindproces dient, is nog niet bekend.