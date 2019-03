Ook dit jaar weer barre weersomstandigheden voor de Dutch Masters of MTB

"Maar de ondergrond kan het hebben en ik verwacht dat deze zondag aanstaande nog redelijk hard zal zijn, dus een modderpoel als twee jaar geleden, zal het niet gaan worden", aldus Willy Jansen van de organisatie.

Willy & Jiffree, vrijwilligers van de Dutch Masters of MTB (Foto: Marcus Ganzevles)

Ondertussen begint collega Jiffree breed te grijzen. Ik denk echt wel dat het een zware editie gaat worden. Maar ons evenement draagt niet voor niets de naam monstertocht.

En dat is niet alleen vanwege de lengte van 200 kilometer. De eerste editie was er ook één met heel veel regen en bij de tweede editie was het tijdens de start om zes uur 's ochtends min vijftien graden. Dus de vaste kern is wel iets gewend en dat is ook de charme", aldus Jiffree Wichers Schreur.

Dutch Masters of MTB (Foto: RTV Oost)

Uniek parcours

"Samen met een groot aantal vrijwilligers zijn beide heren al maanden bezig met het uitzetten van het parcours", vertelt Jansen. "We zijn uitgegaan van de zeven mountainbikeroutes die hier rondom Haarle al liggen. Maar deze moesten nog wel aan elkaar verbonden worden. Je hebt te maken met allerlei partijen, gemeenten, waterschappen en particulieren. Dus dan snap je dat het best een klus is om 200 kilometer parcours te creëren."

Dutch Masters of MTB (Foto: Esther Rikken)

Tom Veelers

"Maar het is gelukt en we zijn ontzettend trots", aldus Wicher Schreur. "Ieder jaar wordt het weer mooier. We zijn ook dit jaar met duizend deelnemers weer vol én we hebben dit jaar een regionale held die nog nooit eerder mee heeft gedaan; Tom Veelers uit Ootmarsum. We zijn erg benieuwd wat hij zondag gaat doen tijdens de derde editie van de Dutch Masters of MTB."

Publiek gezocht

De Dutch Masters of MTB is qua inschrijving vol, dus meedoen is niet meer haalbaar. Aanmoedigen en sfeer proeven natuurlijk wel, op www.dutchmastersofmtb.nl vindt u informatie over het parcours, de starttijden en de hotspots.

Dutch Masters of MTB (Foto: RTV Oost)