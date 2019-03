Het radiomuseum van Jan Kemper uit Haarle: "Een verborgen parel in onze provincie"

"Terwijl cameraman Marcus en ik op de Luttenbergerweg in Haarle rijden, komen we langs een opvallend uithangbord. We keren de auto en besluiten een kijkje te nemen", aldus verslaggever Esther Rikken.

Radiomuseum Haarle (Foto: Esther Rikken)

"En daar zijn we achteraf ontzettend blij mee want we treffen een vriendelijke, gastvrije man, Jan Kemper." De 83-jarige Jan is de eigenaar van het radiomuseum dat in een bijgebouw van zijn woning in Haarle gehuisvest is. "Toen ik met de pensioen ging, wilde ik graag iets actiefs blijven doen. Al sinds jaar en dag had ik een voorliefde voor authentieke radio's en zo is het ontstaan", aldus Kemper.

"Inmiddels telt mijn museum 400 exemplaren, allemaal bijzonder en met een eigen verhaal. Vele exemplaren kocht ik op rommelmarkten en beurzen, inmiddels komen mensen radio's brengen. Mooi toch?", aldus de enthousiaste Jan.

Team Expeditie Oost op bezoek bij het radiomuseum Haarle (Foto: Esther Rikken)

Radio's, radio's, radio's

"We kijken onze ogen uit, achter elke deur zit weer een grote ruimte met alleen maar radio's. Allemaal keurig op een rij en met een sticker vol informatie erbij. Wanneer we voor de zoveelste keer denken, dit was het, klimt Jan alweer een trap op richting de bovenverdieping van de aanbouw en ook daar een groot scala aan authentieke radiotoestellen. Echt fantastisch. Fijn te zien hoe iemand vol passie zijn hobby beleeft", aldus Esther.

Radiomuseum Christina is elke vrijdag en zaterdag open voor publiek. Op andere dagen kan het museum in Haarle ook bezocht worden maar dan wel op afspraak.

