Weduwe slachtoffer Kwartetmoord tegen verdachte: 'Jij gaat naar de hel!'

Het strafproces in een van de meest lugubere moordzaken uit de vaderlandse misdaadhistorie is dinsdagochtend van start gegaan, maar de vertwijfeling voor de nabestaanden van de vier slachtoffers lijkt er alleen maar groter op geworden. Mochten ze vooraf al de illusie hebben gehad dat ze vandaag een antwoord zouden krijgen op die prangende ‘waarom-vraag’, dan is alle hoop wreed de grond ingeboord. De verdachten zwijgen namelijk niet alleen in alle toonaarden, sterker: ze ontkennen ook maar iets met de viervoudige liquidatie te maken te hebben.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek



Haast verlegen lachend loopt de vader de rechtszaal binnen. Een lange zilveren ketting met een kruis bungelt om zijn nek, zijn rechterhand in het verband. Vriendelijk lachend als zijn beide zonen even later naast hem plaatsnemen. Het is haast een aandoenlijk familietafereel als de feiten niet zo kil waren: de vader en zijn twee zonen worden verdacht van een viervoudige moord. Een novum in de misdaadgeschiedenis van Overijssel.

Op de tribune, pal achter de pers, zit de weduwe van een van de nabestaanden. Ze kiest er heel bewust voor de confrontatie aan te gaan.



Veel wijzer wordt ze echter niet tijdens deze eerste zitting. De verdachten kiezen er namelijk heel bewust voor hun kaken stijf op elkaar te houden. Op advies van hun advocaten. Dat betekent volgens Anno Huisman, raadsman van de oudste zoon, niet dat zijn cliënt iets te verzwijgen heeft. Het stilzwijgen is louter om tactische reden. Immers, dan kan justitie eventuele ontkennende verklaringen ook niet gebruiken, juist om het bewijs tegen zijn cliënt rond te krijgen.





Jij gaat niet niet naar de hemel maar naar de hel Weduwe slachtoffer Kwartetmoord richting verdachte

Op de publieke tribune emotionele reacties wanneer blijkt dat de echtgenote van een van de slachtoffers hoogzwanger en bijna uitgerekend is. “Het kindje zal nooit een levende vader hebben”, aldus de officier van justitie.



Een ander slachtoffer, Max Klaassen (62) die eigenlijk alleen maar in Enschede was om wat mest voor de growshop af te leveren, was mantelzorger voor zijn gehandicapte zoon. “Zijn vrouw staat er nu helemaal alleen voor. Dat valt haar logischerwijs heel erg zwaar.”

De nabestaanden hebben bij het Openbaar Ministerie aangegeven dat ze graag erbij willen zijn wanneer er later eventueel een zogenoemde schouw plaatsvindt op de plek des onheils. Bovendien willen ze inzage in het 1000 pagina’s tellende dossier.

Zwijgrecht

Dat de verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht; justitie vindt het vooral vervelend voor de nabestaanden. “Maar we hebben hun verklaringen niet nodig om ze veroordeeld te krijgen”, reageert persofficier Vincent Smink na afloop, verwijzend naar de waslijst aan technische bewijzen waarover het Openbaar Ministerie beschikt.



Tipje van de sluier

Waar de zonen blijven zwijgen, heeft de vader tegenover justitie laten weten dat hij in een later stadium mogelijk een verklaring zal afleggen. Een tipje van de sluier over wat er die fatale dag is gebeurd.

Tot die tijd gaat het technisch onderzoek verder. Dat moet vooral meer duidelijkheid verschaffen over de toedracht van het bloedbad en het vermeende aandeel van elke verdachte daarin. Wie stond bijvoorbeeld op welke plek?

Zolang de verdachten blijven zwijgen wordt dat er niet eenvoudiger op. Justitie zegt echter goede hoop te hebben dat daarin duidelijkheid komt. Al is het maar de vraag of ooit helemaal “tot achter de komma”, zoals de officier van justitie het noemt, duidelijk wordt wat zich precies in de Enschedese growshop heeft afgespeeld.



Volop vragen bij nabestaanden

De nabestaanden kampen vooral met een andere, voor hen veel belangrijkere vraag: waarom moesten hun geliefden dood? Ging het om een ruzie in de drugscene, was het een brute afpersing en ging het alleen maar ordinair om geld, zoals de advocaat van enkele nabestaanden meent?

'Naar de hel!'

Wanneer de verdachten de rechtszaal weer uit gaan, verliezen nabestaanden hun zelfbeheersing. De vader van een van de weduwes spuugt tot tweemaal toe naar de verdachte vader. De weduwe roept hem toe: “Je komt niet in de hemel maar in de hel!” Parketwachters grijpen in en manen tot kalmte.

Achtbaan van emoties

Advocaat Fehmi Jakob, raadsman van de familie, keurt de actie niet goed, maar zegt wel begrip te hebben voor de emoties: "Het gaat niet goed met de familie. De moord heeft een schok teweeg gebracht. Nu pas dringt het besef door. Ze hebben heel veel vragen en heel veel verdriet. Maykel was nog maar 27 jaar, een hardwerkende ondernemer, gelukkig getrouwd, twee maanden daarvoor was zijn kind geboren, hij zou zijn nieuwe woning betrekken. Dat is allemaal niet doorgegaan omdat anderen hem van het leven hebben beroofd. De familie verkeert in een acht baan van emoties."

De familie blijft nu achter met vragen, zegt advocaat Jakob: “Wat is daar precies gebeurd en wie heeft wat gedaan? Daarop zouden de nabestaanden graag antwoord willen, maar dat ligt in handen van de verdachten.”