OM eist celstraf voor beroven van bejaarden in Overijssel en Drenthe

De slachtoffers waren allemaal oudere mensen. De buit bedroeg in totaal een paar honderd euro, twee iPads en een telefoon. De jongen heeft alles bekend.



De eerste woningoverval pleegde de Drent in februari vorig jaar in Hardenberg. Hij bedreigde de bewoner met een mes en maakte 130 euro buit. Een week later beroofde hij in Hoogeveen een vrouw van haar tas met daarin 160 euro. Daarbij trapte hij de oudere vrouw in het gezicht.

Slachtoffers in Drenthe

In maart vorig jaar overviel hij een echtpaar in Hoogeveen. Ook deze slachtoffers bedreigde hij met een mes terwijl hij schreeuwde dat ze geld moesten geven. Hij kreeg 90 euro mee. Een week later deed hij hetzelfde bij een bejaarde vrouw uit Hollandscheveld. Daar maakte hij 25 euro buit.



In juni sloeg hij opnieuw toe bij een vrouw in hetzelfde dorp. Zij raakte gewond toen de jongen haar omver duwde en schopte. Van haar stal hij iPads en een telefoon.



Omdat de Elimmer minderjarig is, stond hij bij de rechtbank in Assen achter gesloten deuren terecht. Op 26 maart doet de rechtbank uitspraak.