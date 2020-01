Rauwmelkse kefir, een wonder in een glas?

De helende werking van de rauwmelkse kefir is volgens onderzoeker Baars goed te verklaren. "Aan de rauwe melk wordt een mengsel van allerlei verschillende bacteriën toegevoegd. Die bacteriën eten de melksuikers op. De melk wordt dus zuur. We weten dat een deel van die bacteriën zogenaamde probiotische bacteriën zijn. Die worden levend genuttigd en opgenomen in ons darmkanaal waar ze een helende werking hebben. Uit metingen blijkt dat in de rauwmelkse kefir met gemak een miljard levende bacteriën per milliliter zitten. Bacteriën die in staat zijn om de darmwand te repareren en een ander milieu in de darmen brengen waardoor mensen zich beter voelen."

tekst gaat verder onder de video

Probiotica Probiotica zijn levende bacteriën die een positief effect op de gezondheid hebben wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd. Er is echter weinig bewijs dat producten met levende micro-organismen een gezondheidsvoordeel opleveren voor gezonde mensen. Bij specifieke aandoeningen zijn er aanwijzingen dat probiotica een positief effect kunnen hebben. Een arts kan bepalen of en welk probioticum dan geschikt is. De WHO heeft probiotica gedefinieerd als: levende micro-organismen die een positief effect hebben op de gezondheid wanneer in ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd. Meestal zijn probiotica bacteriën, maar er worden ook gezondheidseffecten toegeschreven aan bepaalde gisten. Vermeende positieve effecten zijn bijvoorbeeld het verminderen van darmklachten en allergische verschijnselen of het verhogen van de weerstand. Voor de gezondheidsclaims is niet genoeg bewijs. ( bron )

Baars en zijn collega's volgden vierhonderd proefpersonen, die elke dag een glas rauwmelkse kefir dronken. "We hebben hun voedingspatroon vóór en na de proef in kaart gebracht. Aan de hand van verschillende evaluatieformulieren hebben we kunnen vaststellen dat mensen die dagelijks kefir drinken zich gezonder voelen."

Levende bacteriën

"We leven vandaag de dag in een veel te schone omgeving", zegt Baars. "Daardoor hebben we een gebrek aan bacteriën. De rauwmelkse kefir zit boordevol levende bacteriën. Wij merken dat bij mensen die dit soort producten nemen de darm zich beter sluit, dat de darmflora beter wordt en dat er minder schadelijke stoffen in het bloed terecht komen. Die mensen gaan zich beter voelen."

Bij de Raw Milk Compagny ontmoeten ze dagelijks mensen die claimen verlost te zijn van hun gezondheidsklachten nu ze dagelijks rauwmelkse kefir dringen. Hieronder zes verhalen van mensen die zweren bij de rauwmelkse kefir.

Seiol Nijman uit Overdinkel: "Ik had eczeem in mijn oor door mijn gehoorapparaat. Dat ging maar niet over. Nadat ik de kefir ben gaan drinken was ik met een half jaar van de eczeem af. Ik hoorde van anderen dat ze er baat bij hadden en dus heb ik het gewoon geprobeerd. Ik merk echt verschil. Mijn huid is heel mooi gaaf. Ik had eerst altijd plekjes op mijn huid die open gingen. Daar heb ik nu helemaal geen last meer van. Mijn darmproblemen zijn ook helemaal weg. Ik stop er echt niet mee."

Karin Scholten is MS-patiënt en heeft om de haverklap blaasontsteking. "Daarvoor gebruik ik dagelijks antibiotica. Nu al bijna vijf jaar. Dat medicijn is prachtig voor mijn blaas, maar het vernietigt alle darmbacteriën waardoor mijn stoelgang een grote puinhoop werd. Ik had enorm veel obstipatie-klachten. Zo erg dat ik me niet meer lekker voelde. Ik kreeg (medische) drankjes voorgeschreven om de stoelgang weer op gang te brengen. Dat was ook niet prettig. Dan val je van het ene medicijn in het andere medicijn. Ik vond een alternatief in de kefir. Na een paar maanden had ik helemaal geen last meer van mijn darmen. Het bevordert enorm mijn kwaliteit van leven."

Ellen Steenbeeke uit Oldenzaal: "Ik kom zelf uit een fikse burn-out, depressie en de ziekte van Lyme. Daar merk ik nu niet veel meer van. Ik heb weer veel energie. Daar heeft goede voeding en ook zeker de kefir aan bijgedragen. Het darmstelsel is het tweede hart van je lichaam zeg ik vaak. Mijn lichaam moest erg wennen aan de kefir. Borrelende buik, soms een zere buik. Vermoeidheidsklachten. Dat is ook niet gek. Dat zijn symptomen dat het lichaam weer wat aan het doen is."

Catharina van der Wal uit De Lutte ging kefir drinken vanwege eczeem aan de handen. "Ik hoorde goede verhalen over de kefir. Ik dacht: 'Baat het niet, dan schaadt het niet'. Ik drink nu al ongeveer drie jaar twee glaasjes kefir per dag. Dat het zo eenvoudig kan zijn! Het is zelfs zo dat ik het meeneem op vakantie. Ik ben blij dat het werkt. Smeerseltjes van de huisarts wilde ik niet proberen. Die zitten vol hormonen."

Lianne Duursema heeft koemelkallergie. "Door de kefir kan ik weer normaal naar buiten. Ik hoef niet meer plotseling naar de wc. Ik geef het ook aan mijn zoontje. Hij had altijd dunne ontlasting, nu niet meer."