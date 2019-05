Jongerenwerker uit Vroomshoop sleept Twentse gemeenten voor de rechter

Niel Brinkhuis is wat je noemt een vreemde eend in de bijt in de wereld van de jeugdzorg. Hij staat bekend om zijn eigengereide manier van werken, maar vooral vanwege zijn opvallende uiterlijk en zijn criminele verleden. Brinkhuis was bijvoorbeeld tot 2012 lid van de inmiddels verboden motorbende Satudarah. Met zijn bedrijf DHC Coaching boekte hij de afgelopen jaren vooral successen bij probleemjongeren op wie andere jeugdwerkers geen vat kregen.

In Twente begeleidde Brinkhuis soms wel tien jongeren per maand. Dat deed hij 24/7. Aan kantoortijden doet Niel niet. Cliënten kunnen altijd bellen. Ook midden in de nacht of als hij op vakantie is. Verder was de Vroomshoper de afgelopen jaren betrokken bij verschillende jongerenprojecten in de regio, gaf hij workshops en lezingen en werkte hij samen met andere jeugdzorginstellingen.

Brief RIEC

In februari ontving jongerenwerker Brinkhuis een brief die grote invloed heeft op zijn leven en zijn bedrijf. Een brief van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Ondertekend door burgemeester Arjen Gerritsen van de gemeente Almelo, die bij de Veiligheidsregio Twente ondermijning in zijn portefeuille heeft.

In de brief leest Brinkhuis dat hij een connectie heeft met Outlaw Motorcycle Gang No Surrender. Ook zou hij zich onprofessioneel en intimiderend hebben gedragen en zou hij niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het werken met jongeren worden gesteld. Het RIEC adviseert alle Twentse gemeenten geen zaken meer te doen met DHC Coaching.

Brinkhuis voelde zich overvallen door dit advies dat volgens hem vanuit het niets komt. Hij tekende bezwaar aan, maar kreeg bij alle veertien Twentse gemeenten nul op het rekest. De gemeenten volgen het advies van het RIEC. Ze doen geen beroep meer op DCH Coaching. Lopende contracten worden zelfs voortijdig beëindigd. Het gevolg is dat Brinkhuis zonder inkomsten zit.

"Bewijs ontbreekt"

De gespierde jongerenwerker voelt zich machteloos en eist een schadevergoeding van de Twentse gemeenten. Juridisch wordt hij bijgestaan door advocaat Klaas-Arjen Krikke uit Baarn en juriste Nathalie Boerman uit Almelo. Beide willen dat het bewijs voor de beschuldigingen op tafel komt. "Tot nog toe moeten we het doen met wat we weten uit de brief. Mijn cliënt kan zich niet verweren", zegt Krikke.

"Deze beschuldigingen hebben een grote impact op cliënt” Klaas-Arjen Krikke, advocaat

"Dit zijn zware beschuldigingen tegen mijn cliënt", vervolgt Krikke. "Beschuldigingen met een heel grote impact. Ik wil dat ze aantonen hoe ze erbij komen dat mijn cliënt nog steeds banden zou hebben met een motorbende. Alleen een oude foto die op internet circuleert, is geen bewijs. Ook wil ik weten wie de mensen zijn die door mijn cliënt zouden zijn bedreigd en wanneer dat zou zijn geweest."

Juriste Nathalie Boerman zegt dat er, behalve de beschuldigen, onjuistheden worden geschreven over Niel. "De gemeente Hof van Twente schrijft in een antwoord op ons bezwaar dat Niel geen hbo-diploma's heeft. Die heeft hij wel. Bovendien heeft hij een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staat hij sinds kort geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dat betekent dat hij aan alle eisen voldoet voor jeugdzorgaanbieder."

"Substantieel bedrag"

Boerman kan nog niets zeggen over de hoogte van de schadevergoeding die haar cliënt gaat eisen. "Het gaat om een substantieel bedrag", zegt ze. "Door de opstelling van de Twentse gemeenten mist Niel inkomsten en gaat zijn bedrijf kapot."

Ouders maken zich zorgen

Terwijl het spel juridisch op de wagen is, maken verschillende ouders zich grote zorgen over de begeleiding van hun kinderen. De zoon van Chantal* uit Almelo zou tot augustus 2020 begeleid worden door DHC Coaching. Moeder Chantal hoorde recent van de wijkcoach dat Niel al over een paar weken moet stoppen. Haar zoon krijgt waarschijnlijk een andere begeleider toegewezen. Een oplossing waar Chantal geen vertrouwen in heeft.

"We hebben alle instellingen uit Almelo al over de vloer gehad. Soms ging het een tijdje goed, maar nooit voor lang. Tot mijn zoon in contact kwam met Niel. Dat werkte als een tierelier. Hij woont nu zelfstandig en heeft een baantje van 24 uur per week. Nu moeten we op zoek naar een alternatief. Maar ik zou niet weten welke instantie bereid is om 24 uur per dag voor ons klaar te staan. Niel is altijd beschikbaar. Ook 's avonds en 's nachts. En dát zijn juist de momenten waarop onze zoon in de problemen komt."

"Niel is onze man. We willen niemand anders” Moeder Mariska*

Ook de zoon van Mariska* uit Goor werd begeleid door DHC Coaching. "Mijn zoon en Niel hadden direct een klik met elkaar. Niel liet mijn zoon zien dat je je leven kunt beteren, ook als je in het verleden verkeerde keuzes hebt gemaakt. Waar andere jeugdwerkers niet tot hem doordrongen lukte het Niel wel. Ze gingen bijvoorbeeld samen sporten. Dát werkte heel goed. Nu willen we opnieuw in zee met DHC Coaching, omdat het weer mis dreigt te gaan. Maar we kunnen Niel niet meer krijgen. We hebben een bezwaar ingediend. Binnenkort doet de bezwaarcommissie van de gemeente Hof van Twente uitspraak. Mariska vreest het ergste. Niel is onze man. We willen niemand anders."

* de echte namen zijn bij de redactie bekend

"Streven naar veilige hulpverlening"

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo is portefeuillehouder ondermijning bij de Regio Twente. In die hoedanigheid ondertekende hij de brief van het RIEC die dus ook naar alle Twentse gemeenten is verstuurd en er de reden van is dat DHC Coaching in Twente geen werk meer krijgt.

De burgemeester wil enkel schriftelijk reageren op vragen van RTV Oost. "In de regio streven we naar veilige en betrouwbare hulpverlening en we vinden dat dat hier niet het geval is. We willen niet aangeven waar dit mee te maken heeft, ook vanuit privacy-oogpunt en bescherming van betrokkenen. Gemeenten in de regio is geadviseerd deze hulpverleningsactiviteiten niet meer te financieren. Verder is het aan iedere gemeente om een eigen afweging te maken en een besluit daarover te nemen. Almelo kan niet voor andere gemeenten spreken."

Niel Brinkhuis is niet geholpen met deze verklaring. Via de juridische weg probeert hij zijn gelijk te halen en zijn bedrijf van de ondergang te redden. Liever dan een schadevergoeding zou hij zien dat de gemeenten tot inkeer komen en weer met hem willen samenwerken.

Ervaring met Niel?

Heeft u ook ervaring met Niel Brinkhuis en wilt u daar wat over kwijt, dan kunt u mailen naar g.oost@rtvoost.nl