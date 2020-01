Het begin van Kunstenaar ontmoet Kunstenaar: Eric Schutte meets Sonna Krom

We staan voor zijn afstudeerwerk uit 2001 in zijn woonkamer, hartje Ommen. Hij is net zijn atelier kwijt en zoekt een nieuwe. Ik zie een witgrijs schilderij van een vrouwfiguur dat, als je beter kijkt, heel verrassend is opgebouwd uit kleine vierkantjes zink. Het intrigeert me mateloos. Vooral omdat ieder vierkant minstens een eeuw oud moet zijn. Het is de oude dakgoot van de boerderij van zijn ouders net buiten Ommen. Een familiehuis dat sinds kort niet meer in de familie is, zegt Eric. Met spijt. ‘Het is niet anders’.

Eric is een wervelwind. Hij neemt me mee naar voormalig Kamp Erica, net buiten Ommen in het bos. Hij heeft met collega Frank Meijerink een monument voor de Besthmenerberg bedacht dat recht doet aan de wonderlijke geschiedenis van die plek. Het idee is mooi en ik laat tot me doordringen wat er allemaal is voorgevallen.

Eric Schutte schilderde tot twee keer toe live in een van onze verkiezingsuitzendingen. Tijd dus om hem op te zoeken en na te praten. Helemaal omdat hij de godin Minerva in Staphorster ontwerp met twee wijze uilen schilderde om cultuur in Overijssel weer te geven. Dat was ruim twee weken vóór politicus Thierry Baudet diezelfde Minerva met uil in zijn overwinningsspeech noemde.

‘Kunstenaars zijn de voelsprieten van onze samenleving!’, overtuig ik altijd. Ziedaar. Eric ís ook kunstenaar in hart en vezel. Net als Sonna Krom uit Enschede. Ook zij schilderde live tijdens die uitzendingen. En dát is iets dat veel kunstenaars een grote uitdaging vinden. Terecht, want de druk is hoog als ieder op je vingers kijkt. Ik zag die avonden dat de betrokken kunstenaars bovendien met veel belangstelling naar elkaar keken...

Dus, ehm, waarom zou ik Eric niet meenemen naar het zo mooie atelier van Sonna!? Dan kunnen zij ook even fijn bijpraten. En dan neem ik Sonna een volgende keer mee naar het atelier van Martin Jan van Santen in Kampen... en Martin Jan naar het atelier van bijvoorbeeld Daniel Douglas! In Zwolle, en Daniel mee naar Egbert?

Eerst maar eens deze ontmoeting;

Eric Schutte meets Sonna Krom

Zondag 12 januari om 11.20 uur in OverUIT de Kunst! En online natuurlijk! Dit is een herhaling van de allereerste aflevering uit het concept 'Kunstenaar ontmoet Kunstenaar'. Het bleek een superconcept, al zeg ik het zelf ;-) Vandaar dat ik je graag nog eens meeneem naar het begin...

Inga Tjapkes ♥kunst!