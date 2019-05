Gezin lange tijd dakloos in Enschede: "Ik hield me aan de regels, maar zit met de gebakken peren"

Bij het skatepark in Eibergen kijkt Cherrel naar haar twee kinderen. Ogenschijnlijk zijn de twee zorgeloos aan het spelen. "Mijn hart breekt. Mijn hele fundament is weg. Ik wil voor ze zorgen maar kan ze niet geven wat ze nodig hebben."

Cherrel en haar kinderen (Foto: RTV Oost)

In 2016 gingen Cherrel en haar ex-partner uit elkaar. Al gauw bleek dat ze met haar bijstanduitkering de hypotheek van het huis in de Enschedese wijk Stadsveld niet meer kon betalen. "Dus ik vroeg om hulp bij de gemeente." Die kreeg Cherrel. Drie jaar lang ontving ze zogenoemde woningkostentoeslag, van een paar honderd euro per maand.

Gemeente: heel coulant geweest

Dat iemand die toeslag gedurende drie jaar krijgt is een uitzondering, aldus de gemeente, die zegt zich heel coulant te hebben opgesteld. Cherrel ontkent dat niet, maar voelde zich wel onder druk gezet: "Mijn toeslag zou worden stopgezet. Over mijn huis zeiden ze: 'Verkoop het, verkoop het.'. Dat deed ik. Ik hield me netjes aan de regels en vroeg om hulp bij het vinden van een andere woning. Die kreeg ik niet."

De gemeente kan inhoudelijk niet op de zaak reageren vanwege privacy, maar geeft aan méér te hebben gedaan dan ze eigenlijk zou moeten. Er werd tijdelijke woonruimte aangeboden, maar Cherrel vond die niet geschikt voor haar en haar twee kinderen. "Een stacaravan. Toen mijn zus dat hoorde heeft ze ons meteen opgenomen. Was ook veel te koud geweest."

Zorgtaak

Margriet Visser, raadslid van Enschede Anders heeft geen goed woord over van de reactie van de gemeente. "Een stacaravan? Een woordvoerder van de gemeente ziet dat anders: "Omdat er kinderen bij betrokken zijn is de gemeente extra actief geweest en zijn er wijkcoaches ingezet."

Niet urgent

Ook via de Enschedese woningcorporaties probeerde Cherrel een woning te vinden. Ook dat lukte niet. De woningcorporaties beschouwen de situatie van Cherrel niet als urgent. Woningcorporatie Domijn reageert als volgt: "Bij het verkopen van een huis of een scheiding geven wij geen voorrang. Dit komt namelijk vaak voor. We werken met woningloting, omdat we iedereen die aangewezen is op een sociale huurwoning eerlijke kansen willen geven. Reageert iemand bijvoorbeeld uitsluitend op rijwoningen in een aantal straten in de buurt, dan is het aanbod een stuk kleiner en de kans op succes daarmee ook."

Daar geeft Cherrel toe een fout te hebben gemaakt. Ze reageerde niet overal op. "Ik was bang om met dubbele lasten te komen zitten en wilde graag een huis in de buurt van de school van mijn dochter. Misschien heb ik dat verkeerd gedaan, maar ik wil nu alles wel loslaten. Als ik maar gewoon een huis krijg om voor mijn kinderen te zorgen."

Leerplichtig

Inmiddels woont Cherrel bijna twee maanden bij haar zus in Eibergen, die zelf ook kinderen heeft. "Het gaat niet goed met mijn kinderen. Mijn zoontje van vier is opeens niet meer zindelijk 's nachts. Mijn dochter is boos en in de war. Ze wil niet meer naar school." Financieel lukt het Cherrel niet om haar dochter dagelijks naar school te brengen.

In het skatepark in Eibergen slaat het weer om. Donkere wolken pakken samen. Cherrel roept haar kinderen om terug te gaan naar het huis van haar zus. Ze is nog steeds boos: "Ik heb me aan de regels gehouden. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik heb mijn huis verkocht zonder restschuld. En dan vraag ik de gemeente om hulp bij het vinden van een andere woning. En dan helpen ze me niet. Ik heb me aan de regels gehouden, maar zit nu met de gebakken peren."

Dakloos in Enschede (Foto: RTV Oost)

Vandaag heeft Cherrel haar handtekening kunnen zetten voor een huurwoning in Enschede, waardoor haar dochter weer naar school kan.