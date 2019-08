Omwonenden Kanaal Almelo - De Haandrik zijn nog lang niet van problemen af

Het verhaal rondom de verzakte en in slechte staat verkerende huizen langs kanaal Almelo - De Haandrik gaat weer verder. Vanochtend zijn namelijk de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de damwanden in Daarlerveen en Vroomshoop gestart. Het daadwerkelijk vervangen van de wanden begint vanaf volgende week.

Inmiddels hebben al honderdvijftig huizen langs het kanaal schade opgelopen. De bewoners kampen met verzakkingen, scheuren in muren en wateroverlast in kelders en tuinen. De kosten van deze schade loopt in de miljoenen euro's. Twee gezinnen hebben zelfs al hun huis moeten verlaten, omdat het niet verantwoord meer is om in hun huis te wonen.

"Je komt net terug van vakantie, maar de rest van de tijd zijn we continu met dit probleem bezig", vertelt Jan de Haan van Stichting Kant nog Wal. De stichting zet zich in voor de belangen van de bewoners die aan het kanaal wonen. Op tientallen plaatsen zijn de stalen damwanden dusdanig doorgeroest dat ze nog geen millimeter dik zijn. "Ze moesten eigenlijk nog twintig jaar mee", vertelt Douwe Bouma van Kant nog Wal.

Vervangen damwanden

De huizen verkeren in slechte staat en het vervangen van de damwanden heeft daar geen positieve invloed op. Het veroorzaakt veel trillingen in de omgeving. Maar dat de huizen in zeer slechte staat verkeren, heeft mogelijk een andere oorzaak.

Hoewel het onderzoek van de provincie naar het probleem nog loopt, denkt Bouma de oorzaak te weten. "Het komt door het dieper maken van het kanaal, wat al in 1996 is gebeurd." En ook het breder maken van het kanaal en de werkzaamheden van de damwand spelen . Het is een uniek probleem, want het manifesteert zich alleen langs het kanaal."

Miljoenen euro's

Om überhaupt kans te maken op schadevergoeding, moet uit het onderzoek blijken wat de oorzaak is van de schade aan de huizen. Bouma: "Heel spannend, want het gaat over je woning, de leefbaarheid in het gebied en het gaat over je toekomstperspectief. Het raakt je direct." De Haan: "We hopen dat er wat uitkomt."

Het onderzoek dat de provincie Overijssel is gestart naar de exacte oorzaak van de schade aan de huizen is nog in volle gang. De provincie kan op dit moment dan ook nog geen nieuwe update geven. Het is nog niet bekend wanneer de uitkomsten bekend zijn.