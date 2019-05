Niemand wil nog wonen in pand viervoudige moord: wat moet er nu mee gebeuren?

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

3D-KIJKJE OP CRIMESCENE RTV Oost is er op basis van uitvoerig onderzoek in geslaagd een nauwkeurige reconstructie te maken van hoe de growshop er uit zag meteen na de viervoudige moord. Alles klopt tot in detail: het tekstbord op de achterdeur, de kleuren op de muren, zelfs het schilderijtje aan de muur en de met bloed besmeurde bezem die tegen de tafel stond. Ook de plekken waar de vier slachtoffers lagen en onder welke omstandigheden zij zijn aangetroffen. Uit piëteit met de nabestaanden en omdat het om zogenoemde daderinformatie gaat die mogelijk van invloed is op het strafproces, publiceren wij geen nadere details over de schotwonden. Neem hier een kijkje op de crimescene:

Hij wil het liefst zo snel mogelijk zijn biezen pakken: de eigenaar van het pand waarin de growshop zat. Hij woont erboven en wordt zodoende nog dagelijks herinnerd aan de gruwelen die er plaatsvonden. “Ik zit hier nog steeds omdat ik nu eenmaal nergens anders naartoe kan. Maar na wat er gebeurd is, wil ik hier weg. Liever vandaag nog dan morgen. Het pand stond overigens ook voor de moord al te koop. Daarna is er nog één particuliere koper geweest. Die dacht het waarschijnlijk goedkoop in handen te kunnen krijgen. Maar los van die ene kandidaat wil niemand het pand nog hebben.”



Verzegeld door justitie

Zelf is hij sinds die fatale dag niet meer in de growshop geweest. Om de eenvoudige reden dat die nog altijd door justitie is verzegeld. “De laatste keer dat ik in de winkel was, was die bewuste dag. ‘s Ochtends rond een uur of elf ben ik de stad ingegaan. Toen ik later hoorde wat er was gebeurd, ben ik behoorlijk geschrokken. En besefte: wat was er gebeurd als ik ook toevallig op dat tijdstip daar was geweest...?”

Na wat er hier gebeurd is, wil ik het liefst zo snel mogelijk weg Eigenaar 'moordpand'

Het pand staat op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat met de Snelliusstraat en heeft zodoende feitelijk twee adressen. Eigenaar is een Enschedeër van Marokkaanse origine die het in 1994 kocht, waarna hij er een cafetaria begon. Nadat zijn dochter er nog twee jaar een café runde, stond het een kleine vijf jaar leeg. De hoofdingang naar de growshop zit precies aan deze kruising, maar veel vaste klanten gebruikten de achteringang.

Tijdens de rechercheverhoren verklaarde de eigenaar van het pand dat hij geen idee had wat een growshop is. Hij ging er al die tijd vanuit dat er vanuit de winkel tuinspullen werden verkocht zoals bij reguliere tuincentra. Wel liep hij - na vervelende ervaringen met huurders in het verleden - minstens één keer per week onverwacht via de achteringang het pand binnen. Maar de eigenaar van de winkel zag hem steevast via de camerabeveiliging aan komen lopen en stond hem dan al op te wachten.



Pand verhuurd

De eigenaar woont zelf op de bovenverdieping en verhuurt de rest van het pand. Eerste huurder was een man uit Utrecht, maar al na een klein half jaar deed de politie er een inval en rolde en hennepkwekerij op. Daarna werd het sinds 2017 ruim een jaar lang verhuurd aan een Hengeloër, één van de slachtoffers van de viervoudige moord.

Op voorspraak van deze Hengeloër werd de Enschedese Vietnamees medio 2018 de volgende huurder. Hij betaalde maandelijks 1.089 euro, inclusief btw maar exclusief energiekosten.

Altijd lachend

Een vriendelijke man, die tijdens het spreken druk gebaarde met zijn armen, maar feitelijk niet kwaad te krijgen was en te allen tijde bleef glimlachen. Iemand die absoluut tegen geweld was. De eigenaar van de growshop stond met omwonenden op goede voet. Kinderen uit de buurt mochten regelmatig in zijn shop zijn circa dertig koikarpers, waaronder meerdere kostbare exemplaren, voeren.

Inval growshop

In juni vorig jaar deed de politie een inval in de growshop, waarbij 17 kilo gedroogde hennep werd gevonden. Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen waren er op dat moment echter onvoldoende juridische aanknopingspunten om het pand te sluiten. Nadat de growshop een weekje dicht moest, kon de eigenaar weer gewoon verder. Wel werden er geregeld controles uitgevoerd – waarvan de laatste op 16 oktober – maar daarbij werd niets verdachts meer aangetroffen.



Geen verboden spullen te koop

Wel was de eigenaar sinds de inval uiterst voorzichtig. Bij de kassa had hij een briefje opgehangen dat hij geen verboden spullen verkocht. Al stond op zolder allerlei apparatuur voor het inrichten van een hennepplantage, zo bleek meteen al toen agenten - na de eerste alarmmelding over de schietpartij - een kijkje op zolder namen.

Beveiligingscamera's

Aan de achterdeur was een bord bevestigd met de tekst ‘Genius at work’. Rondom het pand hing een drietal beveiligingscamera’s, gericht op zowel de Van Leeuwenhoekstraat als de Snelliusstraat. Aan de achterzijde hing ook nog eens een camera, gericht op de achteringang. Via het videoscherm, rechts boven zijn bureau, kon de eigenaar de situatie rond zijn pand nauwlettend in de gaten houden.



Op deze achterdeur hing een briefje met zijn telefoonnummer. Vaste klanten konden hem dan bellen als hij op aankloppen niet opendeed, zo viel er te lezen. Volgens bronnen kende de eigenaar van de growshop de verdachten van de viervoudige moord niet.

Inbraak

Politiezegels op de deuren moeten voorkomen dat ongenode gasten een kijkje in het moordpand nemen. Al kon dat niet voorkomen dat begin maart twee jongemannen via de achterzijde naar binnen gingen. Een buurman even verderop was ooggetuige: "Het was op een zondagmiddag.

Kort ervoor was de politie er om een fiets op te halen en daarbij heeft de poort het begeven. Die gasten konden dus zo het terrein op lopen. Ze kwamen aanrijden met een auto. Ik heb nog geprobeerd foto's te maken van het kenteken, maar het regende zo hard dat dat mislukte. Na tien minuutjes gingen ze weer weg, waarna ze die maandag nog weer terugkwamen. Ze zijn toen weggelopen met een paar van die kasjes, bedoeld voor het kweken van plantjes. Het was die inbrekers dus puur te doen om spulletjes die nog in de growshop lagen"

'Tegen de vlakte ermee'

Grote vraag is nu wat er met het 'moordpand' gaat gebeuren. De buurt ziet het liefst dat het het gebouw zo snel mogelijk tegen de vlakte gaat. Drie vrouwen, die voor een tussenwoning schuin tegenover de growshop een sigaretje staan te roken, beamen dit. Een van hen reageert aanvankelijk nog schouderophalend, maar haar vriendin is klip en klaar. Het is haar moeder, die zich die dag ontfermde over de in shock verkerende echtgenote van de growshophouder.

"Mijn moeder heeft heel even binnen gekeken en zag voeten liggen. Toen heeft ze geprobeerd die Vietnamese vrouw daar weg te krijgen, maar dat lukte niet. Die vrouw was compleet over haar toeren. M'n moeder heeft er die nacht slecht van geslapen. Wat mij betreft: weg met dat pand! Daar hebben vier doden gelegen. Wie wil daar in 's hemelsnaam nu nog wonen?"

De vriendin, die even daarvoor nog haar schouders ophaalde, zegt wel een goede bestemming te weten voor het moordpand: "Waarom dan geen speeltuintje? Dit is een kinderrijke buurt en het dichtstbijzijnde speelveldje zit een paar straten verderop."

Toekomstplannen moordpand

De gemeente heeft de drie betrokken woningcorporaties intussen gevraagd om met ideeën te komen voor het gewraakte perceel. Een woordvoerster van Domijn laat weten dat er meerdere mogelijkheden worden onderzocht, maar dat er nog geen concreet plan is. Ze wil verder niet ingaan op de vraag of het huidige pand wordt gesloopt of dat het eventueel in de nieuwe plannen wordt betrokken. De eigenaar zegt mee te willen werken aan verkoop van het pand.