Leverancier growshop Enschede ontsnapt maar net aan 'kwartetmoord': "Werd misselijk toen ik het las"

Een leverancier van de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede waar afgelopen november de viervoudige moord is gepleegd, blijkt ternauwernood aan de dood ontsnapt. Dat blijkt uit een gesprek dat RTV Oost met hem heeft gehad. De man was die fatale middag nog maar net vertrokken uit de growshop toen de daders het pand binnendrongen om dood en verderf te zaaien. Maar waar hij er levend vanaf kwam, werd een vertegenwoordiger in meststoffen even later genadeloos doodgeschoten.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Sindsdien wordt de leverancier gekweld door die ene prangende vraag: wat was er gebeurd als hij een paar minuutjes later was vertrokken?

Uit geheugen verbannen

Als RTV Oost hem heeft opgespoord, houdt hij aanvankelijk de boot af. Hij heeft die zwarte dag zoveel mogelijk uit zijn geheugen geprobeerd te verdringen. Dat lukte aardig, maar met de rechtszaken die er nu spelen, borrelen de gruwelijke herinneringen weer boven. Nu de verdachten volgende week een tweede keer voor de rechter moeten verschijnen, doet hij eenmalig zijn verhaal. Op voorwaarde dat hij absoluut anoniem wil blijven.

Durf er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren Ondernemer die bij viervoudige moord aan dood ontsnapte



De ondernemer is die dag in de growshop om er spullen af te leveren. Met een witte huurbus, een Mercedes Sprinter, reist hij af naar Enschede. Onderweg belt hij met de eigenaar. Meestal hanteert hij de vaste procedure. Vooraf appt hij de eigenaar het bedrag door zodat die het benodigde geld in huis kan halen. Rond half twee arriveert hij in de wijk Velve-Lindenhof.

Cash betaald

De leverancier rijdt de achterzijde van het terrein op en op zijn aankloppen, opent de eigenaar de deur. Op dat moment bevinden zich drie mannen in het pand die meteen daarop vertrekken. Vervolgens levert hij zijn spullen af, waarna de eigenaar hem circa 1.650 euro contant betaalt.

Een klein half uurtje later – rond tweeën – wil hij weer vertrekken. Hij gaat nog even naar de wc en zet met het Senseo-apparaat een bekertje koffie voor zichzelf. Nadat eerst nog een onbekende man binnenkomt, komen er kort daarop nog eens drie mannen via de achterdeur het kantoortje binnen.

Klem geparkeerd

Als de ondernemer weg wil rijden, blijkt dat de drie hun auto voor zijn bus hebben geparkeerd. Als hij daarom vraagt, zet één van de mannen zijn auto weg. Eind van de middag wordt hij gebeld. "Een kennis, die wist dat ik die dag op dit adres in Enschede moest zijn. Hij zei dat ik moest kijken op internet. Toen ik het las, werd ik er letterlijk misselijk van."

In de loop van de avond wordt de omvang van het misdrijf pas duidelijk: er blijken vier mannen in koelen bloede geliquideerd. Onder wie een groenleverancier, die waarschijnlijk als ooggetuige uit de weg is geruimd. Gaandeweg dringt het besef steeds meer tot hem door dat hem dit ook had kunnen overkomen. "Daar probeer ik maar zo weinig mogelijk bij na te denken."

Oog in oog

Even nog leeft hij in de veronderstelling dat hij oog in oog heeft gestaan met de daders. Zeker als later drie mannen – een vader en zijn twee zoons – worden aangehouden die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor de viervoudige liquidatie. "Maar later werd duidelijk dat de drie mannen die ik heb gezien ook gewoon maar klanten waren."

Twee van deze klanten werden overigens later aangehouden bij Dordrecht, maar na minutieus rechercheonderzoek konden ze worden uitgesloten als verdachte.

'Ver mogelijk wegblijven'

De ondernemer volgt het lopende strafproces nu op afstand. "Nee, ik hoef er niet bij te zijn. Eerlijk gezegd wil ik zo ver mogelijk wegblijven van deze zaak. Want ik durf er eigenlijk nog steeds niet aan te denken wat er was gebeurd als ik die dag een paar minuten later vanuit Enschede was vertrokken…"