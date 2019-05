Wie is de mol? Onderzoek Rijksrecherche naar lek rond viervoudige moord muurvast

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

De viervoudige liquidatie is een van de meest spraakmakende misdrijven in de Nederlandse misdaadhistorie en domineerde zodoende wekenlang het nieuws. Daarbij belandde allerlei vertrouwelijke politie-informatie op straat.

Op de avond van de aanhouding van de verdachten meldde RTV Oost dat het rechercheteam de verdachten op het spoor was gekomen nadat een week eerder een Hengelose autohandelaar was afgeperst en kort na de moord gaven we al eens een exclusief kijkje op de crimescene.

Wie is de mol?

De berichtgeving rond de zogenoemde kwartetmoord werd op een gegeven moment dusdanig gedetailleerd dat de hoofdofficier van justitie de Rijksrecherche opdracht gaf een onderzoek in te stellen hoe al deze details bij de media terecht waren gekomen.

De advocaten van de vader en zijn twee zonen, die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor de viervoudige moord, juichten in een verklaring het onderzoek naar het lek toe. Maar het onderzoek door de Rijksrecherche zit intussen echter muurvast, zo melden bronnen.

Gefrustreerde Rijksrechercheurs

Dit onderzoek door de Rijksrecherche richtte zich overigens niet op journalisten, maar op betrokkenen rond het onderzoek. Journalisten hebben de vrijheid om te publiceren, zo benadrukte het OM.

De Rijksrechercheurs waren vervolgens gefrustreerd over de mission impossible waarvoor ze werden gesteld. Het rechercheteam Litouwen, dat de viervoudige moord onderzocht, bestond namelijk uit circa 100 politiemensen. Daarmee was dit na de vuurwerkramp het grootste politieonderzoek in de naoorlogse geschiedenis van ons land.

3D-KIJKJE OP CRIMESCENE RTV Oost is er op basis van uitvoerig onderzoek in geslaagd een nauwkeurige reconstructie te maken van hoe de growshop er uit zag meteen na de viervoudige moord. Alles klopt tot in detail: het tekstbord op de achterdeur, de kleuren op de muren, zelfs het schilderijtje aan de muur en de met bloed besmeurde bezem die tegen de tafel stond. Ook de plekken waar de vier slachtoffers lagen en onder welke omstandigheden zij zijn aangetroffen. Uit piëteit met de nabestaanden en omdat het om zogenoemde daderinformatie gaat die mogelijk van invloed is op het strafproces, publiceren wij geen nadere details over de schotwonden. Neem hier een kijkje op de crimescene (tekst gaat verder onder video):

Journalisten geen deel onderzoek

“En al die politiemensen moesten uitvoerig, vaak urenlang worden gehoord. Daar kwamen de mensen van justitie dus nog eens bovenop. Terwijl dergelijke onderzoeken van de Rijksrecherche normaal gesproken beginnen bij de bron: in dit geval de media. Maar het OM heeft beslist dat de journalisten geen deel uitmaken van het onderzoek. "Dat was dus geen optie", aldus een ingewijde.



De ondervraagde politiemensen beklaagden zich er op hun beurt intern over dat ze vaak vele urenlang zijn doorgezaagd door de Rijksrecherche. Kostbare politietijd ging daardoor ‘verloren’.



'Muizenval'

Een door de Rijksrecherche regelmatig gehanteerde methode is wat in die kringen de ‘muizenval’ wordt genoemd: daarbij wordt specifieke informatie naar bepaalde verdachte personen gelekt. Als deze informatie vervolgens in de media opduikt, klapt de muizenval dicht en is ‘de mol’ opgespoord. Dit scenario werd ook in het onderzoek naar het lek van de viervoudige moord geopperd, maar onduidelijk is of het uiteindelijk ook is toegepast.

Het Openbaar Ministerie is gevraagd om een reactie, maar wil slechts kwijt dat het onderzoek door de Rijksrecherche nog niet is afgerond.