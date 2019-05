Forse stijging boetes binnen Deventer, 'toppers' Zwolle en Enschede aan kop

Het aantal boetes binnen de bebouwde kom is in 2018 fors gestegen in Deventer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CJIB. Zwolle is in de provincie nog koploper qua aantal boetes, Enschede de nummer twee.

In Deventer gaat het aantal boetes van 6.967 in 2017 naar 22.220 boetes in 2018. Zwolle staat al jaren aan kop, met in 2018 maar liefst 56.473 boetes. Dit leverde de staatskas alleen al in Zwolle meer dan drie miljoen euro op.

200 miljoen euro

Iedere dag worden in Nederland gemiddeld negenduizend boetes uitgeschreven aan automobilisten die te hard rijden binnen de bebouwde kom. Vorig jaar ging het in totaal om ruim 3,3 miljoen boetes, waarmee bijna 200 miljoen euro werd opgehaald. Binnen deze groep snelheidsovertreders is juist het aantal extreme hardrijders – met snelheidsovertredingen van meer dan dertig kilometer per uur – de afgelopen drie jaar flink gestegen.

Verklaring

De redenen voor het aantal boetes per gemeente zijn heel verschillend. Zo staan in Zwolle veel flitspalen (13), en wordt er in Enschede veel gebruik gemaakt van mobiele flitsers. Volgens de politie is deze stijging een logisch gevolg van de plaatsing van twee nieuwe flitspalen. "Een flitsauto kan in zo'n vier uur tot 200 overtreders signaleren en bekeuren. Een flitspaal is 24/7 actief en dat zorg in dit geval voor de forse stijging."

Meldpunt Onveilig Verkeer

Bijna 1200 punten in Overijssel zijn aangewezen als gevaarlijk op ons Meldpunt Onveilig Verkeer, dat begin april werd gelanceerd. 75 procent van die meldingen gingen over een gevaarlijke situatie binnen de bebouwde kom. Daarvan was bij 43 procent volgens de melder sprake van te hard rijdende auto’s.