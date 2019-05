Luisella uit Olst maakt speelfilm waar iedereen 'zomaar' aan meedoet

In een garage in Olst bekijkt Luisella de eerste versie van de montage van haar film 'Anders Bekeken'. Met ruim twee uur is die nog veel te lang. "Er zullen tientallen minuten uit moeten worden gehaald."

Het zijn de laatste loodjes van een omvangrijk en intensief project. "Toch voelt het een beetje onwerkelijk dat het straks klaar is. Er moet ook nog best veel gebeuren", vertelt ze.

Galapremière

Luisella doelt onder meer op de galapremière op 14 juni in de Deventer Schouwburg. "We maken er een echte Hollywoodpremière van, compleet met rode loper en dure auto's die de acteurs voor de deur afzetten. We hebben 800 tot 900 genodigden"

Maar omdat het gaat om acteurs met een beperking, moet er ook een rode loper komen bij de rolstoelingang van het theater. "Ook in het theater zullen er aanpassingen gedaan worden zodat alle rolstoelen een plekje kunnen krijgen", legt Luisella uit.

Vrijwilligers

Het is slechts één van de vele voorbeelden die aangeven dat het om een bijzonder project gaat, waar velen uit Olst hun handen voor uit de mouwen hebben gestoken. Tientallen vrijwilligers speelden onder andere spelletjes met acteurs en figuranten. "Want bij de opnames moest heel vaak gewacht worden."

"Daarnaast gaf de bakker ons broodjes, Stegeman uit Deventer gaf ons beleg. De gemeente hielp mee als we de weg moesten afzetten. En straks gaat mijn buurman Jasper van 't Hof, een bekend jazzpianist, de filmmuziek maken. Iedereen deed 'zomaar' even mee."

Johnny de Mol

Dankzij het televisieprogramma "Down with Johnny" werd het project nog mooier. "Een van de acteurs had de wens om de film te voorzien van een actiescène. Daar heeft Johnny de Mol en zijn team dus voor gezorgd."

In de scène krijgt één van de acteurs een ongeluk met de auto. "Maar deze jongen heeft een beperking, hij kan helemaal niet autorijden. Hij zit dus wel achter het stuur, maar hij wordt getrokken door een andere auto. Het waren lange draaidagen, maar voor iedereen was het een geweldige ervaring."

Voor Luisella is het project nog lang niet af. "Er zijn honderden figuranten uit het hele land die meegewerkt hebben aan deze film. Dus na de première in Deventer wil ik dat de film op meer plekken zal worden vertoond."