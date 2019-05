Soweco Almelo bestaat 50 jaar: 'Wij kunnen het verschil maken'

Nu, 50 jaar later, wordt daar nog steeds aan voldaan. Directeur Renier van Broekhoven is dan ook trots: "Hier werken bijvoorbeeld mensen die lange tijd dakloos zijn geweest of die kampen met verslavingsproblemen. Als we dan zien dat wij in staat zijn om die mensen weer op de arbeidsmarkt terug te brengen, dan merk je pas dat je het verschil kunt maken."

Willem Verhoef was zestien jaar lang één van de medewerkers van Soweco. Ondanks dat hij sinds twee jaar met pensioen is, is hij nog steeds een paar dagen per week bij Soweco te vinden. "Ik vind het leuk en gezellig om mijn oud-collega's te blijven zien. Anders zit je ook maar alleen thuis", vertelt Verhoef.

Op het grote terrein van Soweco in Almelo zit ook een wasserij waar het linnengoed van het ziekenhuis en verzorgingstehuizen wordt gewassen. In de wasserij is Ingrid Hofman te vinden. In 1999 begon zij haar loopbaan bij Soweco. "Ik heb al veel afdelingen gezien, maar het werk hier in de schoonmaak vind ik denk ik het leukste", vertelt Hofman. "Vooral de manier hoe ze hier met mij omgaan en kijken wat je kunt, vind ik heel erg fijn."

Veranderingen

Het Almelose bedrijf is door de jaren heen sterk veranderd, meent Van Broekhoven: "Het is een bedrijf dat enorm in ontwikkeling is geweest. We waren vroeger een echt productiebedrijf. Er wordt nog steeds wel geproduceerd, maar tegenwoordig zijn we ook een gespecialiseerd detacheringsbedrijf en een kennisinstituut.

Die vijftig jaar ervaring die wij hebben, proberen wij beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven. We worden door grote bedrijven gevraagd om hen te adviseren op het gebied van de mogelijkheden die deze doelgroep heeft."

Op naar de honderd jaar? Dat moet niet het doel zijn, vindt Van Broekhoven. "Het is veel belangrijker dat aan de maatschappelijke vraag wordt voldaan en kennis wordt overgebracht, dan dat we ons richten op de leeftijd van het bedrijf."